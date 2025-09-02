  1. Clients Privés
Musée Suisse du jeu Une nouvelle édition du festival des Jeux à La Tour-de-Peilz

ATS

2.9.2025 - 09:34

Le Festival des Jeux de La Tour-de-Peilz revient cette fin de semaine pour une deuxième édition. De vendredi à dimanche, 25 activités ludiques sont proposées dans une douzaine de lieux de la ville.

Les amateurs de jeux en tout genre ont rendez-vous cette fin de semaine à la Tour-de-Peilz (photo d'illustration).
Les amateurs de jeux en tout genre ont rendez-vous cette fin de semaine à la Tour-de-Peilz (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

02.09.2025, 09:34

02.09.2025, 09:37

Jeux de société, jeux vidéo, jeux de rôle, cartes à collectionner, bourse aux jeux, escape games et autres jeux extérieurs: il y en aura pour tous les goûts. L'accès au festival est gratuit, mais certaines activités nécessitent une inscription, indiquent mardi les organisateurs dans un communiqué.

Le Musée Suisse du Jeu, co-organisateur de l'événement aux côtés de la biblio-ludothèque ABCDé et de la Ville de La Tour-de-Peilz, proposera également plusieurs animations gratuites, comme des visites «flash» de son exposition actuelle «Planète Jeux» ou une salle d'arcade rétro.

Nouveauté cette année, les murs du château de La Tour-de-Peilz serviront d'écran géant pour deux soirées. Vendredi, un spectacle de projections vidéo illuminera la façade. Le lendemain, c'est une animation géante du jeu «Just Dance» qui permettra au public de danser devant le château.

L'an dernier pour sa première édition, le festival avait attiré 8000 personnes.

