Tom Holland est de retour dans le costume de Spider-Man! Tentez votre chance et remportez vos billets pour la séance spéciale de «Spider-Man: Brand New Day», le mercredi 29 juillet au blue Cinema à Genève. Au programme: tapis rouge, projection en avant-première et apéritif.

Concours «Spider-Man: Brand New Day» 🕷️ Gagnez vos places pour l'avant-première exclusive au blue Cinema à Genève

Peter Parker reprend du service dans «Spider-Man: Brand New Day», le quatrième volet de la saga avec Tom Holland.

Quatre ans après les événements de No Way Home, le jeune héros mène désormais une double vie plus intense que jamais. Personne ne connaît plus son identité, mais Spider-Man continue de protéger New York face à une nouvelle menace redoutable.

Aux côtés de Tom Holland, Zendaya retrouve également son rôle de MJ. Le nouveau film réserve en outre plusieurs surprises aux fans de Marvel, avec le retour de visages bien connus comme Hulk, incarné par Mark Ruffalo, et Punisher, interprété par Jon Bernthal.

Le premier trailer du film a déjà battu tous les records avec 718 millions de vues en seulement 24 heures, preuve de l'immense attente autour de cette nouvelle aventure.

Participez à notre concours

blue News vous invite à vivre cette avant-première exceptionnelle au blue Cinema Geneva (Confédération Centre).

📅 Date : Mercredi 29 juillet 2026

📍 Lieu : blue Cinema Geneva (Confédération Centre)

🥂 Apéritif : dès 18 h 30

🎬 Début du film : vers 19 h 30

Tentez votre chance en remplissant ce formulaire et remportez vos billets pour cet événement exclusif. Préparez-vous à retrouver Spider-Man dans une aventure spectaculaire mêlant action, émotion et humour… à vivre sur grand écran.

La participation est ouverte jusqu'au 15 juillet 2026 à 23 h 59.