L'acteur britannique de la série «Top Boy» Micheal Ward a été acquitté vendredi par la justice britannique des accusations de viols et d'agressions sexuelles portées par une femme à son encontre.

L'acteur jamaïcain-britannique Micheal Ward arrive au tribunal de première instance de la Tamise à Londres, en Grande-Bretagne, le 28 août 2025.

L'acteur de 28 ans a été reconnu non coupable de l'ensemble de ces chefs d'accusation par le jury de la cour criminelle de Snaresbrook, dans l'est de Londres, après plus de cinq heures de délibérations. Il était accusé de deux viols et plusieurs agressions sexuelles par une femme, pour des faits remontant à janvier 2023.

Pendant le procès, Micheal Ward avait plaidé des relations consenties. La plaignante avait de son côté déclaré qu'elle «n'avait pas vraiment eu l'impression d'avoir le choix». A l'énoncé du verdict, l'acteur est resté silencieux, avant de fondre en larmes.

Révélé par son rôle dans la série «Top Boy» (Netflix), Micheal Ward s'est imposé en quelques années comme l'un des visages incontournables de la nouvelle génération du cinéma et de la télévision au Royaume-Uni.

Né en Jamaïque et arrivé enfant à Londres, il s'est fait notamment fait remarquer par des performances intenses dans le film «Blue Story». Ce rôle lui a valu le Bafta Rising Star Award en 2020, un prix qui distingue les révélations du septième art.