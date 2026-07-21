Nina est metteuse en scène. Elle a monté «Macbeth», de Shakespeare et s'apprête à montrer le fruit de son travail au public. Mais trois heures avant la première, rien ne va plus: tous les imprévus possibles et imaginables s'enchaînent. «De la Comédie-Française», c'est un film choral où tous les protagonistes courent après la montre et nous embarquent avec eux. Rencontre avec le réalisateur Martin Darondeau.

À la Comédie-Française, il y a un principe: quoi qu'il arrive, on n'annule pas, on joue! Les membres de l'institution ont tous des anecdotes à raconter sur ce qu'il se passe dans les coulisses et sur les fois où ils sont montés sur les planches alors que cela semblait impossible.















1 / 7 Durant les trois heures qui précèdent la première de leur pièce, aucun coup de stress n'est épargné à Nina (Pauline Clément, au centre) et sa troupe. Image : Atelier de Production - Comédie Français - France 2 Cinéma

Martin Darondeau a co-réalisé «De la Comédie-Française» avec Bertrand Usclat. Il confirme que même s'il s'agit d'une fiction, le film est une sorte de concentré des récits des sociétaires.

«Nous sommes allés interroger plein d'acteurs et d'actrices de la troupe pour se nourrir de leurs anecdotes et de leurs histoires au sein du Français (ndlr: autre nom de la Comédie-Française). Et après, on a ramassé un peu tout ça. On a grossi le trait, mais oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont vraies».

Une savoureuse galerie de portraits

Si l'histoire tourne autour de Nina, incarnée par Pauline Clément, il s'agit d'un véritable film choral: tous les personnages ont leurs particularités, leur existence propre. On adore le technicien théoricien, la comédienne qui ne comprend pas ce qu'elle joue, la «make-up artist» catapultée dans un univers qui ne lui est pas familier ou l'actrice en fin de carrière qui se défonce avant de jouer. Sans parler du gardien psychorigide ou de la costumière sans filtre !

Cette savoureuse galerie de portraits vient illuminer l'implacable compte à rebours dans lequel tout le monde est embarqué, y compris le le spectateur. «On voulait un film haletant. Drôle, évidemment, mais on voulait quand même cette pression et que le spectateur soit pris dans un tourbillon et surtout qu'il ressente un peu ce que peuvent ressentir une metteuse en scène ou des comédiens, des comédiennes, juste avant le lever de rideau», détaille Martin Darondeau.

Pour l'écriture, Martin et Bertrand, habitués à écrire ensemble des séries comme «Broute» ou «Moitié.e.s» ne se sont pas laissés impressionner par le prestige de l'institution: «En fait, on a toujours travaillé pareil avec Bertrand Usclat, c'est-à-dire qu'on a toujours écrit ce qui nous faisait marrer. Là on a fait exactement la même chose, bien que ce soit sur une institution aussi grande que la Comédie-Française. On a essayé de vraiment garder le même enthousiasme que quand on écrivait sur l'actualité pour 'Broute'».

Des comédiens de haut vol

Au total, l'équipe du film ne disposait que de trois semaines pour tourner dans la mythique salle Richelieu, alors en travaux. Généralement, les lieux sont toujours occupés pour les répétitions des pièces du soir.

Tous les acteurs qui jouent dans le film font partie de la Comédie-Française, ce qui fait qu'ils venaient participer au tournage la journée et qu'ils jouaient des pièces classiques le soir. Une prouesse que Martin Darondeau a su apprécier à sa juste valeur: «On est admiratif parce qu'on se rend compte du dévouement, du sérieux qu'ils ont, du professionnalisme, de l'engagement et de tout ce qu'ils nous donnent. C'est des gens qui aiment travailler».

Pour le réalisateur, il s'agit là d'une particularité des gens de théâtre: «Ils ont l'habitude du plateau et de travailler, de répéter, d'essayer des choses. Et du coup, ça leur permet paradoxalement d'être bon très vite. Et nous, on avait très peu de prises, très peu de temps, et ça c'était génial».

«Une famille qui s'aime»

«De la Comédie-Française», c'est un film qui nous montre l'envers du décor, les humains derrière les artistes. C'est frais, soigné et toujours très bien observé.

On apprécie aussi le fort esprit de troupe qui se dégage du film. «Martin Darondeau abonde: «Chez eux, ça se sent énormément. Pour avoir vraiment traîné avec eux, on sent que ce n'est pas politique, c'est une famille qui s'aime, qui se connaît, qui aime se faire rire».

En tant que spectateur, on se dit qu'un Jean-Pierre Bacri -qui avait lui aussi un fort esprit de troupe- aurait pu écrire une comédie comme celle-ci. On est à ce niveau.

Et d'ailleurs, la petite «famille» Usclat-Clément-Darondeau n'a sûrement pas écrit sa dernière ligne au cinéma. C'est tout ce que l'on espère, car certaines scènes sont déjà cultes et on en redemande !

À voir au cinéma dès ce mercredi 22 juillet.

Notre note: 9/10