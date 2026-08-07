Malgré les faibles résultats d'audience du documentaire consacré à Melania Trump, la Première Dame va désormais avoir droit à sa propre série. Celle-ci devrait être diffusée à l'automne et, selon son conseiller, dévoiler une facette jusqu'ici inconnue de la Première Dame.

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Des millions gaspillés... Après le flop d’un premier documentaire, une facette inédite de Melania Trump sera dévoilée

En janvier 2026, le documentaire «Melania» est sorti. Les spectateurs ont pu découvrir de manière inédite l'univers très fermé de l'épouse de Donald Trump et la façon dont elle s'est préparée à l'investiture de son mari.

Bien sûr, le documentaire présentait la Première Dame sous son meilleur jour ; après tout, Melania Trump en était la «productrice exécutive» et exerçait ainsi un contrôle total.

Comme un documentaire ne semble pas suffire, une série complète devrait désormais voir le jour sur Amazon Prime. Son proche conseiller, Marc Beckman, a annoncé ce projet dans l'émission «Real America’s Voice».

«Nous lançons une série documentaire, un format totalement inédit, en exclusivité sur Amazon Prime», a déclaré Beckman. «Elle sera diffusée à l'automne. C'est confirmé, et j'espère que tout le monde la regardera, car elle dévoile une facette de la Première Dame que personne n'a encore vue.» Cette série suit Melania Trump au début du deuxième mandat de son mari et vise à donner un aperçu de sa vie privée et de son engagement caritatif.

Critiques négatives

Ce documentaire a été un échec financier. Selon le «New York Times», Amazon a déboursé 40 millions de dollars américains pour les droits du film. À cela s’ajoutent environ 35 millions de dollars pour la promotion. Au total, le groupe technologique aurait investi environ 75 millions de dollars.

Sur ces recettes, 28 millions de dollars auraient été versés directement à la Première Dame. Un rapport financier publié en juin par le Bureau américain de l'éthique gouvernementale a par ailleurs révélé que le contrat de licence pour «Melania» avait rapporté 10,71 millions de dollars aux Trump.

Au box-office, le film a largement déçu les attentes. Selon plusieurs médias, «Melania» n'aurait rapporté que 16,6 millions de dollars à l'échelle mondiale. Les critiques ont elles aussi été presque unanimement négatives.

Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, a défendu cet investissement en le qualifiant de «bonne décision commerciale». Il a souligné que les relations commerciales de son entreprise avec Trump étaient apolitiques.

Des députés américains se sont également penchés sur ce dossier. Ils ont publiquement soulevé la question de savoir si cet accord pourrait enfreindre les lois fédérales anti-corruption.

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