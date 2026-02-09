Aubrey Plaza et son compagnon Christopher Abbott sont parents. La star de la série Parks and Recreation a été photographiée par TMZ le 9 août dans les rues de New York avec son bébé après la dernière représentation de son conjoint dans la pièce de théâtre Mort d'un commis voyageur à Broadway.

Aubrey Plaza et son compagnon Christopher Abbott sont parents. /Covermedia

Aubrey Plaza est devenue maman Aubrey Plaza et son compagnon Christopher Abbott sont parents. /Covermedia

Selon le site, les deux acteurs ont accueilli une petite fille fin juillet. Aubrey Plaza avait dévoilé son ventre rond en avril.

Si l'on ignore quand le couple a commencé à se fréquenter, ils ont joué ensemble dans le film Black Bear en 2020 et dans la pièce off-Broadway Danny and the Deep Blue Sea en 2023.

Christopher Abbott s'est dit « très enthousiaste » à l'idée de devenir père lors d'une interview accordée à l'émission Today en mai dernier.

Aubrey Plaza était auparavant mariée au scénariste et réalisateur Jeff Baena. L'ancien couple était séparé depuis quatre mois lorsque le réalisateur s'est donné la mort à l'âge de 47 ans en janvier 2025.

Sept mois plus tard, la star de The White Lotus s'est confiée dans le podcast Good Hang d'Amy Poehler sur son « combat quotidien» depuis cette tragédie.

« En cet instant précis, je me sens heureuse d'être avec vous », a-t-elle déclaré à l'animatrice. « Dans l'ensemble, je suis là et je tiens le coup. »

Aubrey Plaza a ensuite comparé son chagrin à un « immense océan d'horreur».

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