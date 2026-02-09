Boy George a reçu de nombreuses critiques après avoir sorti une chanson pro-gouvernement israélien avec une musique d'accompagnement générée par l'IA.

Le chanteur de Karma Chameleon a réagi sur les réseaux sociaux aux critiques suscitées par son nouveau single We Will Dance Again, déclarant à ses abonnés qu'il licencierait tout membre de son groupe qui refuserait de la jouer.

Cette chanson, écrite en soutien au gouvernement israélien dans le cadre du conflit au Proche et Moyen-Orient depuis l'attaque du Hamas en octobre 2023, a essuyé de vives critiques de la part du grand public, tant pour le contenu de ses paroles que pour le fait qu'elle ait été en partie générée par l'intelligence artificielle.

De son côté, Boy George, de son vrai nom George Alan O'Dowd, a expliqué à ses fans dans une vidéo Instagram qu'utiliser l'IA était sa meilleure option, car il avait du mal à trouver des collaborateurs humains disposés à l'accompagner.

« Je ne suis pas paresseux. La vérité, c'est que si j'avais essayé d'écrire We Will Dance Again avec n'importe quel musicien, il m'aurait mis des bâtons dans les roues », a déclaré le chanteur de 65 ans. « Il m'aurait dit: ‹Tu ne peux pas dire ça, c'est trop controversé. Tu ne peux pas dire ceci, tu ne peux pas dire cela.›»

L'artiste a ajouté que certains membres de son groupe, Culture Club, étaient réticents à l'idée de jouer ce titre.

« Même maintenant que la chanson est écrite, certains membres de mon groupe se demandent s'ils vont l'interpréter avec moi », a-t-il poursuivi, « et ces personnes seront renvoyées. »

We Will Dance Again, sortie le 27 juillet dernier, a déclenché une polémique en ligne en raison de ses paroles explicitement pro-israéliennes, notamment les phrases: « Tu dis génocide, je dis guerre» et « Quand tu es attaqué, c'est à ça que sert l'armée ».

Boy George a aussi défendu l'idée qu'il avait composé la chanson lui-même.