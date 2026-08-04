Bradley Cooper et Gigi Hadid ont été aperçus portant des bagues assorties à l'annulaire gauche. L'acteur de Happiness Therapy et la top-modèle marchaient main dans la main lundi à Paris, selon Page Six.

Les deux stars se fréquentent depuis octobre 2023. Le couple a officialisé sa relation sur Instagram en mai 2025, à l'occasion du 30ᵉ anniversaire de Gigi Hadid.

« Je me sens tellement chanceuse d'avoir 30 ans », avait écrit Gigi Hadid en légende de photos prises lors de sa fête, dont une où on la voit embrasser Bradley Cooper et lui caresser le visage.

« Je me sens tellement chanceuse pour chaque moment de joie et de tristesse; pour toutes les leçons et tous les cadeaux que les deux m'ont apportés. De pouvoir ressentir tout cela! J'ai tellement de chance d'être une maman, une amie, une compagne, une sœur, une fille, une collègue pour certaines des personnes les plus incroyables qui soient! »

Gigi Hadid a une fille, Khai, âgée de cinq ans, avec son ex-petit ami Zayn Malik, tandis que Bradley Cooper est père d'une fille, Lea De Seine, neuf ans, avec son ex-petite amie Irina Shayk.

Un an plus tard, Bradley Cooper a fait une apparition exceptionnelle au Met Gala 2026 pour soutenir sa compagne. Bien qu'il n'ait pas foulé le tapis rouge aux côtés de Gigi Hadid, celle-ci lui a adressé un message lors d'une interview diffusée en direct sur Vogue.

« J'essaie de me projeter dans un univers joyeux. Dans notre métier, il s'agit justement de se projeter dans un univers joyeux, d'avoir des pensées positives, et le sourire se lit alors dans les yeux, ce qui nous redonne vie », a-t-elle déclaré en expliquant comment elle restait concentrée au travail. « Quand je pense à Khai, peut-être que je transmets de la joie. Et ensuite, je sers autre chose à Bradley devant la caméra. »