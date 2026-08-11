La polémique enfle autour de Guillaume Pley. Après les accusations d'Aymeric Bonnery, qui le qualifie de « plus gros bouffon du PAF» sur X, Capucine Anav a réagi avec fermeté. Le chroniqueur avait évoqué des « comportements problématiques » de la part du YouTubeur, affirmant sur X avoir « récupéré ses stagiaires, collaborateurs au fond du seau » alors qu'ils « bossaient au même étage à NRJ ».

« Aymeric n'a jamais travaillé aux côtés de Guillaume », s'est indignée l'ex-candidate de téléréalité. « Ils ne se connaissent même pas. »



Le principal intéressé n'a pas tardé à justifier: « On a bossé ensemble à partir de septembre 2017, en avril il était dehors, j'ai d'ailleurs repris sa case ! Ce qui n'arrive quasiment jamais, en général, tu finis ta saison... Et croyez-moi que j'ai dénoncé ses agissements et je l'ai combattu au quotidien. »

Les déclarations d'Aymeric Bonnery s'ajoutent à une série d'enquêtes médiatiques accablantes. Selon Le Monde, plusieurs témoignages décrivent un management toxique du podcast de Guillaume Pley, Legend. Des allégations de monétisation et de complaisance dans ses interviews politiques ont également été soulevées.

Le magazine Les Inrocks est allé plus loin, rapportant que Guillaume Pley avait « fréquenté et apprécié la compagnie de jeunes filles, parfois mineures » lors de son passage à NRJ. D'autres voix ont pointé une banalisation de propos sexistes et racistes au sein de son équipe. Face à ces accusations, le principal intéressé a nié certains faits, tout en reconnaissant dans un communiqué à BFMTV avoir de « vifs regrets».

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