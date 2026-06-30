Cara Delevingne a confirmé qu'elle et Amber Heard avaient été en couple. Le mannequin a fait cette révélation le 29 juin, dans le podcast de Louis Theroux.

« Nous étions proches depuis longtemps », a-t-elle expliqué, ajoutant qu'elles s'étaient rapprochées encore davantage alors qu'Amber Heard et son ex-mari Johnny Depp « étaient en plein divorce ».

« Je pense qu'il était complètement aveuglé par la jalousie. Il ne se passait rien à ce moment-là. Plus tard, après leur divorce, ça a pu se produire », a-t-elle ajouté.

Amber Heard et Cara Delevingne étaient amies dès 2014, mais leur complicité a alimenté les rumeurs de romance en 2016, les deux artistes ayant été fréquemment aperçues ensemble cet été-là.

Le mois dernier, Cara Delevingne a révélé dans le podcast Call Her Daddy que « coucher avec des amies » l'avait aidée à comprendre sa sexualité.

Sur le même thème «L'expérience la plus noble de ma vie» Amber Heard annonce la naissance de ses jumeaux

« Il y avait une certaine sécurité là-dedans », a-t-elle expliqué. « Ça ne voulait pas dire pour autant qu'on était lesbiennes. Tu sais, on avait toutes des petits amis, mais ce qui se passe une fois les lumières éteintes, ça ne veut pas vraiment dire grand-chose. »

Amber Heard et Johnny Depp se sont mariés en février 2015. L'acteur de The Rum Diaries a demandé le divorce en mai de l'année suivante, et l'union de l'ancien couple a pris fin légalement en janvier 2017.

Au fil des ans, Amber Heard a été liée à plusieurs personnalités de premier plan, notamment au milliardaire Elon Musk en 2017, après son divorce de Johnny Depp. Elle a ensuite entretenu des relations amoureuses avec le marchand d'art Vito Schnabel, le réalisateur Andrés Muschietti et la directrice de la photographie Bianca Butti.

Depuis qu'elle s'est éloignée d'Hollywood pour s'installer en Espagne, elle a largement préservé sa vie privée des regards du public. Amber Heard est devenue maman en 2021, d'une fille Oonagh, aujourd'hui âgée de cinq ans, puis de jumeaux Agnes et Ocean quatre ans plus tard.

Vidéo de la rubrique