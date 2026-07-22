Christopher Nolan n'autorise pas ses acteurs à porter de « grosses pantoufles douillettes et moelleuses» sur les plateaux de tournage.Pour expliquer la raison de ce désamour – en particulier pour les bottes fourrées Ugg – le réalisateur de l'Odyssée a fait une comparaison avec les paquets de chips.

« Parfois, les acteurs se présentent – parce que les chaussures (de leur personnage) leur font mal – avec ces grosses pantoufles douillettes et moelleuses», a-t-il déclaré à l'animatrice Gayle King. « Et ce qui est drôle, c'est que vous pouvez être sur un plateau, avec un type qui tient un micro, une caméra géante, des techniciens partout. Mais un détail comme ça peut en fait, bizarrement, vous faire sortir de la réalité. C'est comme si quelqu'un mangeait un paquet de chips hors-champ ou quelque chose comme ça.»

Christopher Nolan tient à ce que tout le monde soit plongé dans l'histoire qu'il est en train de filmer.

« Il y a simplement certaines choses qui vous rappellent que vous êtes dans le monde réel, par opposition au monde que nous essayons de créer pour les acteurs», a-t-il poursuivi. « Je veux rester dans l'instant présent; nous voulons que les acteurs restent dans l'instant présent. Et donc, pour moi, les bottes Ugg sont un symbole de modernité, aussi absurde que cela puisse paraître.»

Anne Hathaway, qui a travaillé avec Christopher Nolan sur The Dark Knight Rises, Interstellar et L'Odyssée, avait déjà évoqué son aversion pour les Uggs dans une interview accordée au début du mois.

« Je me suis présentée un jour avec des Uggs, et il a baissé les yeux avant de dire: «Non»», a raconté Anne Hathaway en riant à USA Today. « J'ai juste répondu: «Pas de problème!» Et je ne les ai plus jamais remises.»

Matt Damon, son partenaire dans le film a ajouté: « Il déteste les Uggs plus que tout.»

Emily Blunt, qui a joué dans son film Oppenheimer sorti en 2023, avait déjà confié que le réalisateur britannique avait « un sérieux problème» avec ces chaussures confortables.

« Un jour, je suis arrivée en les portant, et c'était comme dans Le Diable s'habille en Prada. Il les a littéralement fixées du regard. Je lui ai dit: «Chris, allez...» Et il m'a répondu: «Enlève-les" », s'est-elle remémoré dans The Late Show with Stephen Colbert en 2024.

L'Odyssée est actuellement à l'affiche dans les cinémas.