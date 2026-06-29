Courteney Cox et Johnny McDaid, c'est fini. La star de la série Friends et le musicien du groupe Snow Patrol auraient rompu après plus de dix ans de vie commune, rapporte le Daily Mail.

Le couple avait été vu pour la dernière fois en public lors de leur visite à l'US Open en septembre 2025. Avant cela, en juillet de l'année dernière, l'actrice avait célébré le 48e anniversaire du musicien en publiant un message d'hommage touchant.

« Joyeux anniversaire à l'homme qui est capable de presque tout», avait écrit Courteney Cox sur Instagram en légende de photos de Johnny McDaid. « Je t'aime pour toujours, J.»

Courteney Cox et Johnny McDaid ont commencé à se fréquenter fin 2013 après s'être rencontrés lors d'une soirée. Ils se sont fiancés neuf mois plus tard, mais ont rompu leurs fiançailles fin 2015. Ils se sont réconciliés l'année suivante, mais n'ont pas renouvelé leurs fiançailles.

Leur vie de couple n'a jamais été un long fleuve tranquille. Ainsi, en avril 2024, Courteney Cox avait révélé qu'elle et Johnny McDaid s'étaient initialement séparés lors d'une séance de thérapie de couple.

« Au bout de trois ans, on a rompu, et ça a été vraiment intense. On a rompu pendant la thérapie. Je ne m'y attendais pas. Il a rompu dès la première minute. Et je me suis dit: "Quoi?" On était fiancés, et j'étais tellement sous le choc. J'ai tellement souffert », avait-elle déclaré lors d'un épisode du podcast Minnie Questions with Minnie Driver.

Courteney Cox avait souligné que cette rupture lui avait appris à « retrouver » sa voix et à réaffirmer ses limites. Elle a également expliqué qu'elle était « reconnaissante de cette rupture» car elle avait transformé leur relation lorsqu'ils s'étaient remis ensemble l'année suivante.

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