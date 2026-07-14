L'actrice Ellen Burstyn recevra un Lion d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière lors de la 83e Mostra de Venise (2-12 septembre), ont annoncé mardi les organisateurs du festival. Elle est une figure majeure du cinéma américain avec plus de 150 films.

L'actrice américaine Ellen Burstyn sera distinguée pour l'ensemble de sa carrière lors de la Mostra de Venise (archives).

La comédienne de 93 ans, oscarisée en 1975, a «marqué plus de cinquante ans de cinéma américain», a souligné dans un communiqué le directeur de la Mostra, Alberto Barbera. «Interprète d'une rare intensité et d'une grande justesse», elle a «insufflé profondeur et complexité à des personnages féminins inoubliables, capables d'incarner les contradictions et les transformations des femmes contemporaines», a-t-il salué.

Révélée dans «La Dernière séance» de Peter Bogdanovich, portrait crépusculaire de l'Amérique provinciale, et consacrée par le succès mondial de «L'Exorciste» de William Friedkin (1973), Ellen Burstyn a obtenu l'Oscar de la meilleure actrice en 1975 pour son rôle de mère célibataire en quête d'indépendance dans «Alice n'est plus ici» de Martin Scorsese.

Elle a ensuite travaillé avec plusieurs grands cinéastes, dont Alain Resnais ("Providence"), Darren Aronofsky ("Requiem for a dream") et Christopher Nolan ("Interstellar"). «Je me sens tellement honorée, tellement heureuse, tellement pleine de gratitude», a réagi l'actrice, se réjouissant de pouvoir revenir dans «l'une de (ses) villes préférées au monde».

Le prestigieux festival vénitien a déjà annoncé qu'un autre Lion d'or d'honneur serait remis cette année à l'acteur et réalisateur américain George Clooney, grand habitué de la lagune.