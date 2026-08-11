La sélection proposée durant la première semaine du 79e Festival de Locarno semble avoir séduit le public. Par rapport à l'an dernier, l'affluence sur la Piazza Grande a augmenté de 1,6%.

La sélection proposée sur la Piazza Grande a séduit le public durant la première moitié du Festival de Locarno de cette année.

Afin de garantir des normes élevées en matière de sécurité et de confort pour le public, la capacité totale de la Piazza Grande est réduite, comme les années précédentes, de 8000 à 6500 places par soirée, a indiqué le Festival de cinéma à la demande de l'agence de presse Keystone-ATS.

Au programme de cette première semaine: une sélection de thrillers, de comédies et de films qui invitent à la réflexion. Il en fut ainsi d"Armony», projeté jeudi, qui en a constitué l’un des temps forts. Valerio Mastandrea y incarne un chauffeur routier solitaire qui se retrouve à jouer le rôle de père de substitution et ouvre peu à peu son cœur. «Ne jamais avoir peur des sentiments», a déclaré son réalisateur Dario Albertini.