Flavie Flament ne sera pas forcément en binôme avec Jimmy Mohamed à la rentrée du Mag de la santé. L'animatrice n'aura pas non plus d'autre co-présentateur.

La direction de France Télévisions a expliqué, dans une conférence de presse le 8 juillet, que le retrait temporaire de l'antenne du médecin animateur, effectif depuis le 3 juillet, se poursuivrait « pour permettre la clarification de la situation dans le respect de chacune des parties ».

Jimmy Mohamed est accusé depuis fin juin par la mère de ses enfants de violences psychologiques et physiques dans le cadre de leur séparation. Elle a publié une série de photos sur Internet sur lesquelles elle a des hématomes aux bras. Aucune plainte n'a été déposée. Néanmoins, France Télévisions a des règles précises sur ce sujet délicat.

« Nous avons un principe de précaution qui s'applique à tout le monde dans l'entreprise. Quand il y a une mise en cause personnelle, on donne la possibilité aux personnes qui font de l'antenne de se mettre en retrait de manière temporaire », a expliqué Stéphane Sitbon-Gomez, le directeur des antennes et des programmes de France Télévisions ce 8 juillet.

Flavie Flament devrait donc être seule aux commandes de l'émission, mais provisoirement, car « dès que cette situation sera clarifiée, Jimmy Mohamed retrouvera sa place à l'antenne », a précisé Stéphane Sitbon-Gomez. Et il ajoute: « Jimmy Mohamed ne sera pas remplacé », en indiquant que « dans le Magazine de la santé, il y a beaucoup de médecins » et que « Flavie sera bien accompagnée ».

Flavie Flament, qui arrivera dans l'émission à la rentrée, assumera donc seule le passage du Mag de la santé de France 5 à France 2, l'après-midi.

Jimmy Mohamed nie toute violence conjugale. Sur Instagram, le médecin et animateur télé de 38 ans a indiqué qu'il regrettait de « ne pas avoir réussi à préserver (sa) famille », et a assuré: « Je le dis de manière très ferme. Je n'ai jamais exercé de violences, quelles qu'elles soient, envers la mère de ses enfants ».

Jimmy Mohamed précise qu'il ne veut pas faire « de cette situation personnelle un débat public ».