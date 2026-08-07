Jean-Luc Bideau reçoit samedi un prix pour l'ensemble de sa carrière au Festival de Locarno, où il présente hors compétition «Ah que le bonheur est proche!» de François-Christophe Marzal. À 86 ans, l'acteur genevois évoque un parcours sans nostalgie mais avec lucidité.

Jean-Luc Bideau reçoit samedi un prix pour l'ensemble de sa carrière au Festival de Locarno.

Face à cette double actualité, «bien sûr que je suis flatté», a-t-il confié à Keystone-ATS qu'il a reçu avec son épouse Marcela Salivarova Bideau dans leur appartement, situé dans l'agglomération genevoise.

Figure du nouveau cinéma suisse, Jean-Luc Bideau considère qu’une improvisation dans un film de Michel Soutter a joué un rôle décisif dans sa carrière. Réalisateur genevois, Soutter (1932-1991) était l’un des membres fondateurs du Groupe 5, aux côtés d’Alain Tanner, Claude Goretta, Jean-Louis Roy et Jean-Jacques Lagrange. Ce collectif a incarné le renouveau du cinéma suisse romand dès la fin des années 1960, avec le soutien de la Télévision suisse romande.

Bideau donne un visage à cette époque

«On a fait ce film, «James ou pas» (1970), qui était, comme tous ceux de Soutter très poétiques et difficile à suivre. Il me dit: «Fais une impro.» Alors je me lance sur le foot, puis une autre sur le Palais de Chaillot en improvisant sur la manière dont on y entre», explique-t-il.

«Je pense que ces scènes ont marqué Tanner et Goretta, qui m'ont ensuite engagé pour «La Salamandre» avec Bulle Ogier (1971), puis pour «L'Invitation» (1973)».

L'acteur a tourné à l'international sous la direction de réalisateurs prestigieux, dont Claude Chabrol et Costa-Gavras, et participé à des succès populaires tels que «Et la tendresse?... Bordel!» (1979). Mais il reconnaît avoir parfois nui à son propre parcours en acceptant trop de projets alimentaires.

«Je n'ai pas fait gaffe»

«J'ai fait des conneries, des télés inutiles. Ma personnalité a été un peu effacée par tous ces trucs pour gagner ma vie.» Avec le recul, il estime que les acteurs américains protègent davantage leur image. «Moi, je n'ai pas fait gaffe.»

Parmi tous ses rôles, il garde une affection particulière pour «Belle» (1973) d'André Delvaux. «J'aimais beaucoup ce personnage complètement dépassé par les événements, qui tombe amoureux d'une femme dont on ne sait pas si elle existe ou si c'est un fantasme.»

Le comédien genevois évoque également «L'Invitation» de Claude Goretta, une satire sociale sur la vie de bureau, qui reçoit le prix du jury en 1973 à Cannes, comme un moment de liberté rare. «Là, je faisais ce que je voulais. Je me suis complètement livré.»

Si le cinéma reste son médium de prédilection, Bideau revendique une approche instinctive du métier. «Je ne suis pas un acteur qui étudie son rôle. J'apprends très mal mes textes et, petit à petit, je rentre dans le personnage.» Il ajoute que tout dépend ensuite du metteur en scène. «Il faut tomber sur quelqu'un qui sait exiger quelque chose de vous.»

Cette exigence, il la retrouve chez son épouse Marcela, qui a notamment signé une mise en scène remarquée à la Comédie-Française, qui permettra à Bideau d'y entrer comme sociétaire. L'acteur lui attribue une influence déterminante. «Elle connaît surtout mes défauts», s'amuse-t-il.

«Je veux toujours tourner»

Présenté à Locarno, «Ah que le bonheur est proche!» pourrait être l’un des derniers grands rôles de Jean-Luc Bideau au cinéma, même si l’acteur ne ferme pas la porte à de nouvelles propositions. «Je veux toujours tourner, mais je suis un peu épuisé», explique-t-il.

Le projet, dont le «pitch» de départ est revendiqué par Marcela, a connu plusieurs versions avant d’aboutir au film réalisé par François-Christophe Marzal. Jean-Luc Bideau y incarne un acteur vieillissant qui interprète Don Quichotte et dont les trous de mémoire commencent à inquiéter son entourage.

Aujourd'hui encore, Jean-Luc Bideau continue de regarder les films avec les yeux d'un acteur. «L'histoire ne m'intéresse pas tellement. Je regarde le jeu.» Et s'il devait recevoir un ultime cadeau après cet hommage locarnais, il serait simple: «Il suffit que de nouveaux réalisateurs me contactent pour un autre film.»