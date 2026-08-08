Jean-Luc Bideau a reçu samedi sur la Piazza Grande un prix spécial pour l'ensemble de sa carrière. A 86 ans, l'acteur genevois, avec une centaine de films au compteur, est salué pour un parcours marqué par son instinct, ses improvisations et ses rôles populaires.

L'acteur genevois Jean-Luc Bideau a été honoré par un prix spécial pour l'ensemble de sa carrière devant une Piazza Grande à Locarno samedi soir.

«On a ce soir avec nous une vraie légende du cinéma, un artiste incomparable», a déclaré Giona Nazzaro, le directeur artistique du Festival du film de Locarno, en accueillant Jean-Luc Bideau sur la scène de la Piazza Grande.

«C'est grâce au cinéma suisse que j'existe», a déclaré l'acteur genevois au moment de recevoir son prix: «il m'a tant apporté». Et comme à son habitude, il a rendu hommage à son épouse Marcela: «une femme formidable qui m'a mis en scène».

Giona Nazzaro l'a ensuite pris dans ses bras comme il l'avait fait peu avant sur le tapis rouge. Les spectateurs de la Piazza ont pu également (re)voir brièvement des extraits de quelques-uns des films majeurs de Jean-Luc Bideau, qui se déplaçait avec une canne.

Le discours de Jean Luc Bideau sur le cinéma suisse à @FilmFestLocarno pic.twitter.com/f6VN3cpBLX — Pierig (@Mister_ig) August 8, 2026

Soixante ans de carrière

Révélé notamment par Michel Soutter, Alain Tanner et Claude Goretta, Jean-Luc Bideau a incarné le renouveau du cinéma suisse des années 1970. De «La Salamandre» à «L'Invitation», en passant par des collaborations avec Claude Chabrol, Costa-Gavras ou des succès populaires comme «Et la tendresse?... Bordel!» (1979) de Patrick Schulmann, son parcours a alterné cinéma d'auteur et productions grand public.

Il a aussi marqué la télévision française, notamment dans la série «H», tout en poursuivant une carrière théâtrale qui l'a conduit jusqu'à la Comédie-Française.

A Locarno, il présente également hors compétition «Ah que le bonheur est proche!» de François-Christophe Marzal, dans lequel il joue un acteur vieillissant qui interprète Don Quichotte au théâtre et voit sa mémoire lui jouer des tours. Dans la vraie vie, Bideau garde l'envie de tourner malgré la fatigue: «Je veux toujours tourner, mais je suis un peu épuisé», expliquait-il avant la cérémonie.