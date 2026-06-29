Seize ans, c'est le bel âge, et pour une émission comme Les 12 Coups de midi, c'est le signe d'un pacte de confiance entre le public et son animateur, Jean-Luc Reichmann. C'est pour cela que les équipes de ce programme iconique de TF1 ont voulu marquer le... coup!

Jean-Luc Reichmann n'a pas caché sa surprise quand, ce 28 juin 2026, alors que l'émission débutait, il a vu débarquer deux revenants: Cyprien et Xavier, deux des maîtres de midi les plus appréciés du public.

Pour l'occasion, réunis en duo musical, les deux complices se sont installés au piano et ont chanté en l'honneur de Jean-Luc Reichmann.

« Je ne le crois pas, ça va les copains? », a lancé l'animateur étonné.

Et de confier que le 28 juin est une date doublement symbolique pour lui. « Le 28, c'est la date d'anniversaire de mon papa, que débutait une aventure extraordinaire qui a dépassé les rêves les plus fous, les espérances les plus dingues », a-t-il confié avec émotion.

Cyprien, qui est musicien, était sur sa lancée de gagnant quand il a quitté le jeu en avril pour privilégier sa carrière musicale.

Preuve de sa joie de les retrouver sur le plateau de son émission, Jean-Luc Reichmann a partagé une photo joyeuse du trio sur Instagram, accompagnée de ce message enthousiaste: « Joyeux anniversaire. Pour les 16 ans de notre rendez-vous quotidien, nous recevons 2 invités prestigieux aujourd'hui. »

D'autres surprises attendaient également Jean-Luc Reichmann ce dimanche, dont de nombreux messages vidéo de personnalités du groupe TF1. Mais l'animateur avait également une surprise pour ses fidèles téléspectateurs: il a annoncé à Cyprien et Xavier qu'une émission spéciale était prévue début juillet. Elle signera aussi le retour d'Émilien et de Bruno, deux autres maîtres de midi.