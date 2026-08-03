Invité dans le podcast Jamais dit, Jean-Pierre Foucault s'est laissé aller à des anecdotes savoureuses. En tout cas, ce ne sont pas les stars, ni leurs enfants, qui auront raison de son franc-parler.

«Non mais oh!» Jean-Pierre Foucault a refusé de vendre son chien à la fille de Madonna

L'animateur de Sacrée soirée, qui a échangé avec Madonna il y a quelques années, a rencontré sa fille, Lourdes Leon, laquelle a montré un vif intérêt... pour son caniche. «Elle a voulu acheter mon chien, non mais oh!», s'est amusé l'animateur de 78 ans en se remémorant ce moment.

La jeune fille était « peut-être habituée à ce que sa mère, comme elle avait les moyens, achète tout», note-t-il. Toutefois, fille de star ou pas, il l'a remise à sa place.

«Je lui ai dit en anglais: «Mais dis donc, sale gosse, c'est mon chien, it's my dog!», aurait-il signifié à l'enfant en quête d'acquisition. «Si tu veux acheter le fauteuil, achète le fauteuil, mais pas le chien!».