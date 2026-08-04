Julien Courbet relaye les dernières informations sur le concert caritatif au profit des sinistrés des incendies qui ont touché une partie de la France, en particulier la Gironde et les Landes, depuis la mi-juillet.

L'animateur de Capital a publié aujourd'hui sur son compte Instagram une affiche du concert « SOS Solidarité Incendies », qui se tiendra le jeudi 27 août prochain à l'Arkéa Arena de Floirac, dans la commune de Bordeaux Métropole.

Pour cet événement organisé en collaboration avec RTL et M6, et qui devrait être diffusé à la télévision, plusieurs artistes ont déjà été annoncés, dont Bénabar, Natasha St-Pier, Pascal Obispo, Renaud et Zazie. La soirée sera présentée par Julien Courbet lui-même, en compagnie de son collègue de RTL, Éric Jean-Jean.

Selon Le Parisien, Pascal Obispo a également été impliqué dans l'organisation du concert, qui devrait notamment aider les sinistrés du Porge où 183 habitations ont été détruites au cours des derniers jours.

« L'idée est là et ça se bat comme des chiens pour tous ceux qui en ont besoin », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée ce week-end.

Dans un autre post, l'animateur de Ça peut vous arriver a affirmé que le groupe qui s'est formé pour mettre en place le concert fait « ça tout seul, sans l'aide de personne », après avoir rencontré des difficultés dans la municipalité où ils souhaitaient organiser l'évènement. Heureusement, ce dernier « prend forme » et avance même « à grand pas » avec « des gros noms de la chanson ».

Déterminée, la star de radio et télévision utilise aussi l'antenne de RTL pour diffuser des émissions afin d'aider les pompiers, les habitants et les commerçants.

Dans ses derniers posts, Julien Courbet a aussi invité le public à montrer des images de la vie « reprenant son cours » dans les lieux où les incendies sont fixés, afin d'aider l'économie locale.

« Si les gens ne voient que des arbres brûler, ils vont se dire: ‹Bah, on ne va pas venir ›. Au contraire, montrons que la vie reprend et que si vous venez, vous passerez de bonnes vacances et vous aiderez ceux qui en ont besoin », a-t-il conseillé, alors que le vacances scolaires se poursuivent jusqu'à la fin du mois d'août en France.