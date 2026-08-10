Ben Jones, connu pour avoir incarné Cooter Davenport dans la série télévisée culte Shérif, fais-moi peur, est décédé. Alma Viator, l'épouse de l'acteur devenu homme politique, a annoncé le 9 août (26) qu'il était décédé des suites d'une « grave» crise cardiaque à l'âge de 84 ans.

Alma Viator, l'épouse de l'acteur devenu homme politique, a annoncé le 9 août (26) qu'il était décédé des suites d'une « grave» crise cardiaque à l'âge de 84 ans. (Photo d'archives)

« J'ai perdu l'amour de ma vie aujourd'hui. Ben est décédé d'une grave crise cardiaque », a-t-elle écrit sur Facebook. « Il était chez lui, confortablement installé dans son fauteuil préféré, attendant que les Braves (d'Atlanta) entrent en scène pour battre les Yankees (de New York). Ben a mené une vie extraordinaire, riche et bien remplie. Il aimait et était aimé par tant de gens. Il va nous manquer. Je l'aimais tellement. »

Ben Jones a incarné le mécano Cooter Davenport dans 142 épisodes de la série Shérif, fais-moi peur, diffusée de 1979 à 1985. Le casting principal comprenait également Tom Wopat, John Schneider et Catherine Bach.

Réagissant à cette triste nouvelle, Tom Wopat – qui incarnait Luke Duke – a décrit le défunt comme un « très bon ami ».

« Les anciens de Shérif, fais-moi peur ont perdu aujourd'hui un autre pilier de leur distribution. Ben Jones était un très bon ami et un fervent défenseur de tout ce que le monde du spectacle a de meilleur à offrir. Il nous manquera énormément... Denver Pyle disait souvent à Ben: «Je ne suis pas ton oncle Jesse!» Mais j'ai l'impression que nous avons perdu un cousin des Duke aujourd'hui», a-t-il confié sur Instagram.

Ben Jones a siégé à la Chambre des représentants des Etats-Unis pendant quatre ans, de 1989 à 1993. Après son passage en politique, il est revenu au monde du spectacle et a joué dans des films tels que Primary Colors (1998) et Le Secret de Joe Gould (2000).

Il a également repris le rôle de Cooter Davenport dans deux épisodes spéciaux de retrouvailles de la série Shérif, fais-moi peur.

Ben Jones a publié ses mémoires, Redneck Boy in the Promised Land, en 2008.