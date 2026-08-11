Julien Seeberger a collaboré plusieurs années avec Guillaume Pley. D'abord sur Goom Radio, puis à NRJ où il endossait le rôle de « Julien le stagiaire » dans l'émission Guillaume Radio 2.0. En 2018, quand l'émission s'arrête, il en était encore coanimateur.

La polémique enfle L'affaire Guillaume Pley: «Julien le stagiaire» réagit aux propos de son ancien collègue

Or c'est en lisant l'article du Monde consacré à la polémique sur Guillaume Pley qui agite les médias que Julien Seeberger découvre que son nom, ou plus exactement son pseudo à l'antenne, est associé à des propos à caractère sexuel échangés par l'animateur Guillaume Pley avec une jeune fille qui avait alors 14 ans.

Dans des messages, Guillaume Pley dit vouloir « chercher une meuf pour Julien le Stagiaire » qui voudrait avoir davantage de relations sexuelles.

Selon Le Monde, Julien Seeberger se dit « profondément choqué » en découvrant que l'animateur a « tenté d'appâter ses proies avec (s)on personnage ».

Mais sur les réseaux sociaux, Julien n'est plus stagiaire et laisse échapper sa colère: « T'es sérieux, Guillaume Pley, quand tu parles de moi dans cette conversation bizarre???? Discussion provenant de ton compte Facebook privé! »

Et, visant directement la défense de Guillaume Pley, qui a expliqué dans un message sur Instagram, le 7 août (26), que « ces messages n'émanaient pas tous de moi, car tous mes comptes sociaux étaient cogérés avec mon équipe», Julien Seeberger contre-attaque. « Avions-nous ton mot de passe? NON Plouf plouf ta défense!», assène-t-il, furibard.

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« Avec le recul, je comprends que ces comportements et concepts d'émission puissent choquer aujourd'hui», a écrit Guillaume Pley dans un communiqué transmis à BFMTV. L'animateur père de famille a présenté « ses plus vifs regrets», mais insiste sur la « volonté de nuire de certains médias», visant sans doute Les Inrockuptibles et Le Monde qui ont publié des articles et enquêtes à son sujet.

Un porte-parole de Guillaume Pley a informé Le Monde que le fondateur de Legend se réserve le droit de « déposer plainte en diffamation contre toutes publications mensongères qui porteraient atteinte à son honneur » et « entend également assigner en dénigrement chaque publication » visant son média.

« Les accusations colportées par beaucoup ne correspondent en rien à la réalité et devront être poursuivies et condamnées comme telles », assure le porte-parole de l'animateur sur la sellette.

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