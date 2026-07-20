L'Odyssée a fait un démarrage en trombe. Le film de Christopher Nolan a réalisé un chiffre d'affaires de 264 millions de dollars lors de son lancement mondial, battant ainsi plusieurs records.

Cette superproduction historique d'action s'est adjugée le titre du plus gros succès de lancement de l'année 2026 parmi les films interdits aux moins de 17 ans non accompagnés d'un adulte (aux Etats-Unis), marquant le meilleur démarrage mondial jamais enregistré par Christopher Nolan et le plus gros lancement de l'histoire d'Universal pour un film interdit aux moins de 17 ans non accompagnés d'un adulte (en France, il est interdit aux moins de 12 ans).

C'est le Royaume-Uni, pays natal du réalisateur, qui a mené la danse avec 17,4 millions de dollars lors du week-end de sortie, selon Deadline, et ce malgré la distraction causée par la finale de la Coupe du monde de football le 19 juillet 2026.

Parmi les meilleurs démarrages mondiaux depuis le début de l'année, il s'agit de loin de la meilleure performance pour un film en prises de vues réelles, se classant en troisième position derrière Super Mario Galaxy, le film, et Toy Story 5.

Les résultats sont au-delà des attentes des producteurs et distributeurs qui tablaient sur environ 200 millions de dollars de recettes, en se basant sur les mirifiques préventes qu'avait engendrées le film.

Pour l'acteur principal Matt Damon, cela marque son meilleur démarrage américain de tous les temps, surpassant La Vengeance dans la peau (2007).

Matt Damon incarne Ulysse, le légendaire roi d'Ithaque, qui passe dix années éprouvantes à tenter de rentrer chez lui auprès de sa femme, Pénélope, interprétée par Anne Hathaway, et de son fils, Télémaque, joué par Tom Holland, après la chute de Troie.

«Avec L'Odyssée, nous avons eu l'extraordinaire opportunité de rassembler les cinéphiles du monde entier autour d'une histoire qui trouve un écho au-delà des cultures depuis des siècles. L'Odyssée fait partie de ces rares films qui unissent les spectateurs de tous les marchés autour d'un moment culturel commun», a déclaré Veronika Kwan Vandenberg, présidente de la distribution chez Universal.

Le seuil de rentabilité de ce film très attendu est estimé entre 625 et 750 millions de dollars à l'échelle mondiale.

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