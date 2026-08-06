Le drame historique «A bras-le-corps», le film philosophique en noir et blanc «Cosmos» et le documentaire sur les survivants de Gaza «Qui vit encore», sont en lice pour la sélection suisse aux Oscars. Tous sont des productions romandes.

À l'origine, le réalisateur genevois Nicolas Wadimoff souhaitait tourner son documentaire « Qui vit encore» en Suisse. Mais le tournage s'est finalement déroulé en Afrique du Sud, car les neuf personnes originaires de Gaza qui racontent leur survie dans le film n'ont pas obtenu de visa pour la Suisse.

Ces trois films, tous réalisés par des cinéastes de Suisse romande, ont été retenus lors d'une présélection en tant que candidats potentiels de la Suisse pour l'Oscar du meilleur film étranger lors de la 99e cérémonie qui se tiendra en mars 2027. C'est ce qu'a annoncé l'agence de promotion Swiss Films.

Le drame historique émancipateur «A bras-le-corps» de Marie-Elsa Sgualdo avait déjà été nominé sept fois aux Prix du cinéma suisse et avait remporté deux prix. Le film transporte aux frontières suisses pendant la Seconde Guerre mondiale, où Emma, âgée de 15 ans, tombe enceinte à la suite d’un viol. Le film retrace son désespoir, car elle est soumise à une pression sociale considérable. De plus, ce long-métrage remet en question le rôle de la Suisse dans la persécution des Juifs à l’époque nazie.

Le film en langue espagnole «Cosmos» pourrait également être le candidat suisse aux Oscars. Le cinéaste et photographe genevois Germinal Roaux, qui utilise exclusivement le langage visuel en noir et blanc, emmène le public dans un village de la péninsule du Yucatán, en Amérique centrale. Là-bas, une veuve et un homme, tous deux âgés d’une soixantaine d’années, nouent un lien profond.

Sélection en deux étapes

Outre ces œuvres de fiction, un documentaire intitulé «Quit vit encore» figure également dans la présélection. Le réalisateur genevois Nicolas Wadimoff y donne la parole à des survivants de Gaza dans un décor abstrait. Le film a été nominé au printemps dernier au Prix du cinéma suisse dans la catégorie «meilleur documentaire». En début d'année, il avait obtenu le Prix de Soleure.

La sélection pour la candidature suisse aux Oscars sera effectuée en deux étapes pendant le Festival du film de Locarno par un jury désigné par l’Office fédéral de la culture. La semaine prochaine, le jury décidera lequel des trois films la Suisse proposera pour une nomination dans la catégorie «Meilleur film international».