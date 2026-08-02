«L’Odyssée», le film de Christopher Nolan, fait la une depuis des semaines. Jusqu’à provoquer des appels au boycott. Tout cela à cause d'un lieu de tournage controversé.

Le film « The Odyssey » est boycotté, notamment à cause de cette scène.

Le nouveau film de Christopher Nolan, «L’Odyssée», est à l'affiche depuis près de deux semaines. Il raconte le périlleux voyage de retour d'Ulysse après la guerre de Troie, au cours duquel il doit affronter des créatures mythologiques, des dieux et sa propre culpabilité pour retrouver sa femme Pénélope et son fils Télémaque.

Avant même sa sortie, le film avait déjà essuyé de nombreuses critiques, notamment de la part d'Elon Musk. Le fondateur de Tesla a qualifié le casting de «trop woke» sur X.

Lupita Nyong’o incarne Hélène dans « The Odyssey ». Images de la caméra captive / Images de couverture

Il a été choqué par le fait que ce ne soit pas une actrice blanche, mais l'actrice américaine Lupita Nyong’o, d'origine kényane, qui ait été choisie pour incarner Hélène. C’est-à-dire le rôle de l’épouse du roi grec Ménélas, descendante de Zeus, le père des dieux, qui fut enlevée et emmenée à Troie et qui était considérée dans l’Antiquité comme la plus belle femme du monde.

Chris Nolan has lost his integrity — Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2026

Musk a qualifié le casting d’«insulte à l’auteur». Le milliardaire de la tech a appuyé son message en ajoutant que Nolan avait «perdu son intégrité». Lorsqu'un autre utilisateur de X a fait une blague transphobe à propos d'Elliot Page – qui incarne le personnage de Sinon dans le film –, Musk l'a qualifiée de «banger».

D'ici la fin de l'année, Musk souhaite créer sa propre odyssée, à l'aide de son IA «Grok».

Before this year ends, Grok Imagine will make a full-length movie of The Odyssey that is historically accurate and true to the art of Homer https://t.co/bVHzUmY9WN — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2026

Des critiques sur les détails, des éloges pour l'ensemble

D'autres commentaires haineux portaient sur l'anglais des acteurs dans la bande-annonce, jugé trop «à l'américaine». Les navires grecs, qui semblaient à certains ressembler à des drakkars, ont également fait l'objet de critiques, tout comme la conception de certaines armures, jugée par certains comme peu grecque.

Lorsque le film est enfin sorti, les critiques se sont révélées plus positives que prévu.

Le commentaire du « Spiegel» est positif. Le film est décrit comme un drame masculin obsessionnel, porté par un «anti-héros animé par la haine de soi». Dans le même temps, on y précise que les critiques préliminaires étaient exagérées et que le film est injustement dénigré.

Le Festival du film du Sahara appelle au boycott

Mais aujourd’hui, un appel au boycott du film est lancé, notamment par le célèbre festival du film saharien FiSahara. Des militant·e·s se joignent également à ce mouvement. La raison : un lieu de tournage de ce blockbuster. Une partie des scènes a été tournée au Sahara occidental, territoire contesté au regard du droit international et occupé par le Maroc depuis des décennies. Le tournage a duré quatre jours près des dunes blanches de Dakhla.

Le Festival du film du Sahara appelle au boycott. Capture d'écran du festival Sahara

Le festival reproche au réalisateur Christopher Nolan d'avoir, par sa décision, enfreint le droit international et le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui.

Ce droit stipule qu'un peuple peut choisir librement son statut politique et déterminer de manière autonome son développement économique, social et culturel.

Des lignes de conflit qui perdurent

Depuis le retrait de l'Espagne en 1975 et la fin de la domination coloniale, le Maroc contrôle la majeure partie du Sahara occidental et considère depuis lors ce territoire comme faisant partie intégrante de son territoire national. Cette revendication est toutefois contestée au niveau international.

Dakhla and its white dunes ARE NOT Moroccan. They are Sahrawi, a wounded land colonized and repressed by an occupying force since 1975. No film shoot can whitewash colonization or erase the wounds of the people.#FreeWesternSahara #Morocco_occupies_western_sahara #DakhlaIsSahrawi https://t.co/iWKrI2yYRo — Turnsoleil ۞ (@Turnsoleil22) July 19, 2025

Parallèlement, le mouvement de libération de gauche, le Front Polisario, lutte depuis des décennies pour l'indépendance du Sahara occidental. Il a d'abord mené une guerre contre le Maroc et la Mauritanie, bénéficie du soutien politique et logistique de l'Algérie et prétend représenter les intérêts de la population sahraouie.

Aujourd'hui, environ 80% du territoire est sous contrôle marocain. Cela comprend la plupart des grandes villes situées le long de la côte atlantique ainsi que les gisements de phosphate, qui revêtent une grande importance économique.

Carte du Sahara occidental. Le film a été tourné en partie à Dakhia. Wikipédia

La partie restante, à l'est, est administrée par le Polisario, mais elle est peu développée sur le plan des infrastructures et à peine viable sur le plan économique. Les deux zones sont séparées par un mur de sable de plus de 2 000 kilomètres de long, érigé par le Maroc et sécurisé militairement, qui traverse le désert.

De moins en moins d'autochtones

Pour les Sahraouis, la population autochtone du Sahara occidental, la situation ne cesse de se détériorer. Ils représentent désormais moins d'un sixième des quelque 600 000 habitants. La majorité de la population est composée d'immigrés venus du Maroc.

Il y a désormais plus de Sahraouis qui vivent dans des camps de réfugiés sur le territoire algérien que dans leur propre pays. Ceux qui sont restés dans la partie contrôlée par le Maroc font régulièrement état de répressions et d’intimidations, comme le rapportent plusieurs médias et organisations de défense des droits de l’homme. Même les cinéastes locaux peuvent à peine tourner librement sur place.

L'ONU considère en outre le Sahara occidental comme un «territoire dont le processus de décolonisation n'est pas achevé».

Un référendum bloqué depuis des années

En réalité, un référendum sur l'autodétermination aurait dû avoir lieu il y a déjà plusieurs années. Celui-ci n'a toutefois jamais été organisé, car le Maroc et le Polisario ne sont toujours pas parvenus à s'entendre sur les conditions et les listes électorales.

Le Front Polisario a exigé que seuls les Sahraouis de souche, issus de l'époque coloniale espagnole, ainsi que leurs descendants, soient autorisés à voter. Le Maroc a réclamé l'inclusion d'autres personnes. Étant donné que la population autochtone ne cesse de diminuer et que le nombre de Marocains augmente, il est difficile de déterminer qui a le droit de voter pour garantir l'équité du scrutin.

Cette question non tranchée n'est toutefois pas restée sans conséquences et a propulsé le conflit au cœur de la scène politique internationale : en 2020, sous la présidence de Donald Trump, le gouvernement américain avait provoqué un séisme diplomatique en reconnaissant la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.

En 2025, les Marocains célébreront à Laayoune, ville du Sahara occidental, le 50e anniversaire de la « Marche verte » de 1975. C'est à cette époque que le Maroc a commencé à revendiquer le Sahara occidental. Dans le même temps, une nouvelle résolution de l'ONU mentionne le plan d'autonomie marocain comme une voie possible vers la résolution du conflit. Agence de protection de l'environnement

Cette mesure s'inscrivait dans le cadre du rapprochement entre le Maroc et Israël et a suscité des critiques au niveau international, car elle modifiait le statut de la région en faveur de Rabat sans régler la question de l'autodétermination des Sahraouis. À l'époque, des observateurs avaient reproché à Washington de contourner ainsi le droit international et d'aggraver encore davantage un conflit déjà dans l'impasse.

Cette décision reste d'autant plus controversée que le Sahara occidental continue d'être considéré par les Nations unies comme un cas de décolonisation non résolu. La reconnaissance par les États-Unis, en 2020, de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental a mis sous pression ceux qui réclament depuis des années un référendum sur l'avenir de ce territoire.

En 2025, le débat a connu un nouvel élan lorsque le Conseil de sécurité de l'ONU, par la résolution 2797, a fait du plan d'autonomie marocain la base des négociations. Bien que ce texte ait recueilli le soutien de 11 des 15 membres, il a été vivement critiqué pour son manque de neutralité et pour avoir défavorisé le Front Polisario.

D'un point de vue financier, un tournage au Maroc peut s'avérer rentable

Et c'est justement au cœur de ce conflit tendu qu'un film hollywoodien vient d'y être tourné. María Carrión, directrice du Festival du film du Sahara, établit une comparaison : le public devrait considérer ce film comme s’il avait été tourné, par exemple, dans une région ukrainienne occupée par la Russie, comme le Donbass, avec l’accord du gouvernement russe.

Le festival du film reproche à l'équipe de tournage de contribuer, par ses activités, à la normalisation de la situation politique. Dakhla est considérée comme un projet prestigieux du Maroc, qui fait l'objet d'une promotion ciblée pour le tourisme, les événements sportifs et les productions cinématographiques internationales. Le ministre marocain de la Culture, Mehdi Bensaid, avait alors déclaré que le film permettrait d'accroître la visibilité de la région à l'échelle mondiale.

Sur le plan financier également, un tournage au Maroc peut s'avérer rentable pour « The Odyssey » : les productions internationales se voient rembourser 30 % de leurs coûts si elles investissent au moins un million de dollars américains et tournent pendant au moins 18 jours dans le pays. Cette règle s'applique également au Sahara occidental. Le Centre marocain du cinéma CCM traite cette région comme les autres parties du pays et la désigne sous le nom de « province du sud ».

Nolang ne s'est pas encore exprimé sur les appels au boycott – et on peut se demander s'il le fera un jour.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.