L'animatrice de Ça commence aujourd'hui, des Enfants de la télé, de Prodiges sur France 2 et de La Boîte à secrets sur France 3, sans compter ses activités sur RTL et sa chaîne Safe Zone, a raconté mardi 7 juillet ses déboires à sa communauté d'abonnés.

La maman d'Abbie et Peter a ainsi révélé qu'elle avait un souci à l'œil droit. Rien de bien grave, puisqu'il s'agit d'un « chalazion», un kyste bénin qui se développe au niveau de la paupière. Mais cela fait trois semaines que cela dure et elle n'en voit pas la fin.

Et rien ne fonctionne pour l'instant pour s'en débarrasser: « Tous les traitements non efficaces»... et pas forcément agréables en cet été 2026 qui bat des records de chaleur. « Mille compresses chaudes pendant la canicule...» ajoute la présentatrice.

Et toute star du petit écran qu'elle est, il n'y a pas de passe-droit. « Pas de rendez-vous chez l'ophtalmo avant la rentrée», s'exclame-t-elle.

Un autre inconvénient du chalazion est qu'il est peu esthétique... « C'est clair, je vais passer l'été avec le regard de ma grand-mère connue pour sa verrue à l'œil! Summer body, mais œil de 90 ans», a-t-elle déclaré avec autodérision.

Puis Faustine Bollaert a posté une photo humoristique d'une grand-mère en maillot de bain équipée de lunettes de plongée. « Du coup, ce soir je contrebalance avec l'âge de mon corps», a-t-elle plaisanté.

Le kyste a aussi joué les trouble-fêtes: alors qu'elle voulait lancer un épisode de la série Elle (sur Prime Video), il s'est invité au casting. « Vous voulez rire? J'ai une compresse chaude pour le chalazion sur l'œil droit... Et l'œil gauche est celui où je suis myope. Je ne vois pas les sous-titres! PS: j'ai plus de glace! Quand ça ne veut pas! Je pense qu'on est sur une bonne soirée. L'univers m'envoie un message: «Va te coucher, put*in!»» a-t-elle commenté.

La périménopause s'invite dans l'équation

Le repos s'impose, mais là aussi, ce n'est pas si simple. En veine de confidences, Faustine Bollaert a confié qu'elle souffrait depuis deux mois d'une capsulite rétractile (autrement appelée « le syndrome de l'épaule gelée»).

Cette pathologie de l'épaule (parfois des deux simultanément) conduit à un blocage progressif de l'articulation. L'amplitude des mouvements devient très limitée. L'épaule est immobilisée au minimum pendant 8 à 9 mois, voire plus. Il n'existe pas de traitement, hormis, au bout de ces 9 mois, éventuellement une infiltration de cortisone dans l'épaule et une prise en charge intensive par un kiné (plusieurs fois par jour). Les douleurs sont très fortes, à la marche ou dans le lit quand on roule sur l'épaule, et il peut rester des traces douloureuses et dans la mobilité à long terme, voire indéfiniment.

L'animatrice de 47 ans a été peu ravie de découvrir que cette inflammation pouvait être un signe annonciateur de la « périménopause», mais qu'elle ne s'affole pas, les hommes en sont également atteints.

Toutefois, le 8 juillet, si la capsulite n'a certes pas régressé, les choses s'éclaircissent sur le front du chalazion. Un gentil ophtalmo est venu à la rescousse et a pris Faustine Boallaert en charge. « La magie d'Instagram mais surtout l'immense gentillesse du @dr.nicolau.ophtalmo de m'avoir reçue ce matin à l'aube», révèle-t-elle dans une story.

Le médecin s'est voulu rassurant: « Cela arrive à beaucoup de femmes de votre âge qui ont des bouleversements hormonaux...» a-t-il dit.

Ramenée deux fois à son âge et à ses hormones en quelques jours, Faustine Bollaert garde le sourire... Et on lui souhaite bien du courage et de passer, quand même, de bonnes vacances.