Pascal Soetens assure qu'il n'est pas un partisan de la violence éducative. Pourtant, les propos qu'il a tenus lors d'un entretien diffusé sur les réseaux sociaux d'un influenceur marqué très à droite, à propos d'Hamza La Douane, qui a fait le buzz avec ses provocations sur le canal Saint-Martin, placent l'ancien animateur au cœur d'une polémique.

Hamza F., qui a 14 ans et est surnommé « Hamza La Douane », a installé un faux péage de 2 euros le long du canal Saint-Martin à Paris. Il asperge d'eau avec un pistolet en plastique les passants qui refusent de payer. Il aime bien également enfermer les filles dans les toilettes ou les embêter dans l'eau.

Les provocations d'Hamza La Douane, qui veut surtout faire des vues sur les réseaux sociaux, pourraient être considérées comme de mauvaises blagues d'ado, mais l'affaire prend de l'ampleur, notamment à droite et à l'extrême droite de l'échiquier politique. Interrogé sur le sujet, Pascal Soetens a exprimé un avis tranché.

« La discussion ne sert plus à rien. Moi, j'ai une solution, la claque pédagogique », a-t-il indiqué.

Il a poursuivi: « À un moment donné, les paroles ne suffisent plus. Il faut l'action. Tac, la petite claque qui va bien. C'est la seule solution, on est obligé d'agir physiquement. »

Visiblement agacé, l'éducateur a ajouté: « Et je m'en fous de ce que vous allez dire ».

Or la réaction ne s'est pas fait attendre: la Ligue de défense des valeurs républicaines (LDVR) a déposé plainte pour « apologie de la violence caractérisée contre un mineur ». Le président de la fédération, Michael Bastien, juge sévèrement les propos de Pascal Soetens.

« C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. On ne confond pas la fiction télévisuelle et la vraie vie où on promeut la violence physique, qui plus est contre un mineur de 14 ans », a-t-il commenté.

Pascal Soetens a immédiatement réagi à son tour, dans une vidéo sur Instagram. L'éducateur sportif explique que ses propos ont été mal interprétés.

« Si mes paroles ont pu être comprises comme une incitation à la violence envers des mineurs, je le regrette sincèrement. Ce n'était ni mon intention, ni le message que je voulais porter », affirme celui qui, dans la vidéo incriminée, déclarait qu'il faudrait mettre en place, non « pas une milice parce que c'est dur de dire ça, mais des gros bras qui vont taper des gamins ».

Fort d'un parcours de plus de « vingt ans » auprès de jeunes en difficulté, pour leur « redonner confiance et transmettre des repères », Pascal Soetens se défend d'être un partisan de la « violence éducative ».

« Je veux être parfaitement clair. Je ne cautionne aucune violence éducative, aucune maltraitance et aucune atteinte à l'intégrité physique d'un enfant ou d'un adolescent. Je suis avant tout un père de famille et un grand-père qui a réagi avec émotion à une actualité qui nous concerne tous », précise-t-il, en référence à une autre affaire qui a marqué l'actualité et n'a rien à voir avec des jets d'eau sur des passants.

Il s'agit de la mort de Louis, âgé de 17 ans, qui a été tabassé par d'autres jeunes, qui ont filmé son agonie et l'ont publiée sur les réseaux sociaux. Cinq suspects ont été placé en détention provisoire dans cette affaire.

Pour Pascal Soetens, l'autorité reste nécessaire, mais il souligne qu'elle doit s'exercer « dans le respect de la dignité et de la loi ».

Pascal Soetens ne se défile pas: il se dit prêt à rencontrer les représentants de l'association qui a porté plainte contre lui. Il souhaite « trouver un terrain d'entente autour d'un objectif que nous partageons tous: protéger les enfants et favoriser une éducation exigeante, respectueuse et responsable ».

Selon l'OMS, « les châtiments corporels constituent une violation du droit de l'enfant au respect de son intégrité physique et de sa dignité humaine, de son droit à la santé, au développement, à l'éducation et de son droit d'être à l'abri de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

Par ailleurs, la France a voté, en 2019, une loi dit « anti-fessée » qui interdit les violences éducatives, qu'elles soient physiques ou psychologiques.