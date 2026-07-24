Gabriel, le fils des agriculteurs emblématiques de l'«L'Amour est dans le pré» a tenu à adresser un message aux haters. Il a pris la parole sur Instagram pour clarifier les choses par rapport aux rumeurs voulant qu'il soit forcé par ses parents à apparaître à leurs côtés sur les réseaux sociaux.

Le fils des agriculteurs emblématiques de l'«L'Amour est dans le pré» a tenu à adresser un message aux haters des réseaux sociaux. (Covermedia)

«Marre des messages de haine»: le fils de Pierre et Frédérique s'exprime Le fils des agriculteurs emblématiques de l'«L'Amour est dans le pré» a tenu à adresser un message aux haters des réseaux sociaux. (Covermedia)

«L'Amour est dans le pré» «Marre des messages de haine»: le fils de Pierre et Frédérique met les points sur les «i»

«J'aime bien faire des vidéos avec ma mère, la diriger, faire son agent marketing; j'aime bien ça. Donc non, je ne suis pas gêné de parler sur les réseaux». Voilà qui est dit. Du haut de ses 14 ans, Gabriel, le fils des célèbres agriculteurs Pierre et Frédérique, a tenu à mettre les points sur les «i» auprès des internautes suspicieux.

Le rejeton du couple emblématique de «L'Amour est dans le pré» apparaît souvent aux côtés de ses parents sur les réseaux sociaux -leur compte Instagram @pierrefredlamourestdanslepre cumule 145'000 followers- où le couple aime se mettre en scène depuis son accès à la notoriété en 2012.

Tant et si bien que certains en sont venus à penser que Gabriel était forcé par ses parents. Ce qu'il a donc démenti fermement sur Instagram: «Je voulais juste vous dire ça, parce que j'en ai marre de voir sur les réseaux des messages de haine. Voilà», a-t-il lancé.

Cagnotte, ras-le-bol et franc-parler

Pierre et Frédérique ont récemment traversé une très mauvaise passe, ne parvenant plus à éponger leurs dettes.

Ils ont finalement fait appel à leurs fans pour sortir de l'ornière et sont parvenus à récolter plus de 40'000 euros dans une cagnotte en ligne mise sur pied par la mère de Frédérique. «Les messages de soutien nous donnent la force de continuer», ont alors réagi les producteurs d'armagnac.

Mais parmi toutes les réactions reçues, certaines étaient aussi négatives. Julien, lui aussi ancien candidat de l'émission de M6 lors de la saison 18, n'a pas mâché ses mots, relève «Voici»: «Je pense que la leçon de vie qu'ils ont reçue en vivant au-dessus de leurs moyens, de se casser la gueule, de faire une cagnotte alors qu'ils ne veulent pas aller bosser, c'est une épreuve dans la vie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils recommencent en prenant une baraque qui est plus grosse que leurs revenus», a notamment déclaré l'agriculteur, avouant en avoir ras-le-bol de voir le couple partout.

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Pierre s'est défendu dans «Télé-Loisirs»: «Il y a une critique qui me fait bondir, parce que c'est la valeur du travail. Nos journées de travail ont été modifiées par l'arrêt de l'exploitation agricole mais nous continuons à travailler», a-t-il tenu à clarifier, volant ensuite au secours de sa femme. Il a insisté sur le rôle crucial de Frédérique en termes de marketing, un travail qui passe aussi par l'animation des réseaux sociaux: «Nous ne sommes pas des feignants, ma femme n'est pas une feignante», a asséné l'agriculteur.

Manifestement, pour ce qui est de se défendre face aux médisants, le jeune Gabriel a de qui tenir.