Michael Youn a fait part de sa déception sur Instagram à la suite de l'annulation de La Kermesse Festival de Lyon le 28 juin. L'humoriste et chanteur se trouvait au Matmut Stadium de Gerland lorsque le public a dû évacuer les lieux alors même que la soirée avait commencé.

« C'est horrible » Michael Youn désemparé par l'annulation de La Kermesse Festival de Lyon

Le festival a dû s'interrompre en raison des orages et des intempéries qui ont frappé la France ce week-end après une semaine de vague de chaleur jamais vue.

« C'est horrible », s'est plaint Michael Youn dans une vidéo publiée sur Instagram, où on le voit se filmer devant la foule du stade, qui hue la décision d'évacuer. « Parce que vous êtes tous là, mais c'est annulé... Alors que vous êtes tous là.»

« C'est la faute de personne puisque c'est la faute des intempéries. On est dégoûté, évidemment», a-t-il fait remarquer, avant d'ajouter avec humour: « Pour une fois que je faisais un stade, Gerland quoi!»

Le comédien devait monter sur scène avec son groupe Fatal Bazooka après le chanteur K. Maro. C'est l'interprète de Femme Like U qui a dû interrompre son concert et annoncer au public que la soirée était écourtée.

Plusieurs évènements et festivals ont été interrompus, reportés ou annulés ce week-end en raison de la météo, comme le festival Retro C Trop, dans la Somme, et le festival Solidays, à Paris.

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