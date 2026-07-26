Oprah Winfrey s'est confiée sur ce qu'elle considère comme l'une des plus grandes erreurs de sa carrière. La légendaire animatrice a évoqué ce regret lors de l'épisode de jeudi de l'émission Baby, This Is Keke Palmer, admettant qu'elle aurait préféré ne jamais avoir enregistré le générique de The Oprah Winfrey Show.

En 1998, Oprah avait sorti Run On, sa propre version d'un negro-spirituel traditionnel, à la fois en single et comme nouveau générique de l'émission. Cependant, le morceau n'avait été utilisé que temporairement avant d'être remplacé.

Lorsque l'animatrice Keke Palmer a évoqué cette chanson au cours de l'interview, Oprah Winfrey a admis qu'elle grinçait encore des dents encore rien qu'en y repensant.

«Ma chérie, je t'en prie», a-t-elle déclaré. «OK. C'est l'une des erreurs de ma carrière.»

Oprah Winfrey a poursuivi: « Ce qui s'était passé, c'est que j'essayais de décider: «Est-ce que je vais mettre fin à l'émission ou non?» Et puis j'ai eu une petite conversation avec Jésus, et Jésus m'a dit: «Tu dois continuer.» Alors j'ai dit: «Tu sais, il y a cette chanson. C'est un vieux spiritual.»»

La présentatrice de 72 ans a expliqué qu'elle avait même pris des cours de chant avant d'enregistrer le morceau, mais que ceux-ci n'avaient pas réussi à améliorer ses capacités vocales.

« Et puis on s'est rendu compte que je ne savais pas chanter», a-t-elle plaisanté, « même si j'avais pris des cours de chant.»

Oprah Winfrey a ensuite rappelé que l'enregistrement comprenait également une chorale d'église assurant les chœurs, même si elle a admis que cela n'avait pas suffi à sauver la prestation.

« C'était mauvais. Vous savez bien que c'était mauvais», a-t-elle conclu.

Malgré les regrets d'Oprah Winfrey concernant le générique, The Oprah Winfrey Show est devenu un véritable phénomène télévisuel, diffusé pendant 25 saisons avant de s'achever en 2011.