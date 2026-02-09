La famille de Perez Hilton a donné de nouvelles informations sur son état de santé après l'épisode inquiétant lié à sa santé mentale qui a été diffusé en direct la semaine dernière.

Le 4 août, des agents de police sont intervenus à la suite de signalements indiquant que le blogueur s'était infligé des blessures alors qu'il tournait une vidéo en direct sur TikTok.

Perez Hilton « capable de communiquer » après s'être automutilé lors d'un live sur TikTok Le 4 août, des agents de police sont intervenus à la suite de signalements indiquant que le blogueur s'était infligé des blessures alors qu'il tournait une vidéo en direct sur TikTok.

Le blogueur spécialisé dans les potins people est toujours hospitalisé en Floride, où son état est « grave mais stable », et il devra subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours, selon sa famille.

Dans un nouveau communiqué publié sur le site web de Perez Hilton, sa famille a confirmé qu'il restait hospitalisé en vertu de la loi sur la santé mentale de Floride, précisant: « Ses communications ont été extrêmement limitées et se sont restreintes à sa famille proche, au personnel soignant et aux autres personnes directement impliquées dans ses soins. Il n'a pas communiqué avec les médias ni fait de déclaration publique. »

« L'état de santé de Perez reste grave mais stable. Il a subi une importante perte de sang ainsi que d'autres blessures qui nécessiteront une intervention chirurgicale dans les prochains jours », précise le communiqué. « Son traitement et son rétablissement seront un long processus. Nous sommes reconnaissants que Perez ait pu passer du temps avec sa mère et sa sœur hier. »

La famille de Perez Hilton a également demandé que l'intimité du célèbre blogueur people soit respectée pendant qu'il poursuit sa convalescence, et que les médias et le public restent à l'écart de leur propriété, notamment pour le bien de ses trois enfants, âgés de 13, 11 et 8 ans.

« Nous demandons respectueusement aux médias, aux paparazzi, aux créateurs de contenu et au public de quitter les environs du domicile familial et de ne pas y revenir », précise le communiqué.