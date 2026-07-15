Pour Rachida Brakni, l'honneur n'est pas un vain mot. Et la définition qu'elle en donne ne correspond pas à celle qui semble avoir cours ces derniers temps pour l'attribution de la Légion d'honneur. Aussi l'actrice de Sœurs a-t-elle exprimé sur Instagram sa « surprise» en apprenant qu'on lui a décerné la Légion d'honneur.

Le refus de Rachida Brakni a été salué par de nombreuses célébrités.

« Indépendamment du fait qu'elle est distribuée à tour de bras pour le meilleur et souvent le pire, la question de l'honneur se pose... Le mien se situe ailleurs», écrit la comédienne du Baron noir. Et ce n'est donc pas dans une médaille...

« L'honneur est un devoir moral précieux que je m'évertue modestement à appliquer chaque jour dans mon travail, mon écriture et dans les choix qui me guident, sans quoi je me perdrais et sans quoi je perdrais l'estime de ceux qui comptent à mes yeux plus que la plus haute distinction», explique la compagne d'Eric Cantona avant de conclure en conséquence: « Voilà les raisons qui me poussent à la refuser poliment».

Les 619 personnes issues de la société civile qui ont reçu la prestigieuse Légion d'honneur ce 14 juillet 2026 comprennent l'historienne Michelle Perrot (grand'croix), l'avocat Richard Malka, l'actrice Clémentine Célarié, les cinéastes Rebecca Zlotowski et Xavier Giannoli, l'acteur Pierre Arditi (commandeur), le footballeur Marius Trésor (officier) ou encore l'actrice israélo-américaine qui vit en France, Natalie Portman.

Le refus de Rachida Brakni a été salué notamment par l'humoriste Djamil Le Shlag, qui a félicité l'actrice d'un « la classe». Guillaume de Tonquedec, Emma de Caunes, Shirine Boutella, Sabrina Ouazani, Ludivine Sagnier, Philippine Leroy-Beaulieu, la députée LFI Manon Aubry ou encore Benjamin Biolay et Imany ont également soutenu cette décision.

Rachida Brakni, qui a 49 ans, n'est pas la première à refuser la médaille française. Ainsi l'ont refusée, entre autres, le chanteur Georges Brassens, l'économiste Thomas Piketty (en 2023), Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Joël Pommerat, l'auteur de BD Jacques Tardi, ou encore Sophie Marceau qui (en 2016) ne voulait pas être associée au ministre de l'Intérieur de l'Arabie saoudite qui l'avait reçue la même année.

Quant à Brigitte Bardot, nommée chevalier par François Mitterrand, elle avait refusé d'aller la chercher en affirmant: « Ma Légion d'honneur, je la dédie aux animaux qui souffrent».

Marjane Satrapi, récemment disparue, l'avait refusé l'an dernier en raison « de l'attitude hypocrite de la France vis-à-vis de l'Iran».

« Je ne suis pas certaine de mériter cet honneur», a, quant à elle, commenté cette année Stéphanie Le Quellec de Top Chef.

La Légion d'honneur ne se demande pas, mais le nom doit avoir été proposé par un ministre. Les futurs légionnaires (sauf les militaires) n'en sont avertis que lorsque le nom est publié au Journal officiel.