Le Festival du film de Locarno rend hommage au réalisateur américain James Gray pour l’ensemble de sa carrière. Au tapis rouge, blue News s’est entretenu avec lui au sujet de son nouveau thriller criminel « Paper Tiger », qui aborde le rêve américain.

Le Festival du film de Locarno rend hommage au réalisateur américain James Gray pour son impressionnante carrière. blue News s'est entretenu avec lui sur le tapis rouge au sujet de son nouveau thriller policier « Paper Tiger ».

James Gray : "On regarde en arrière pour aller de l'avant" Le Festival du film de Locarno rend hommage au réalisateur américain James Gray pour son impressionnante carrière. blue News s'est entretenu avec lui sur le tapis rouge au sujet de son nouveau thriller policier « Paper Tiger ».

Le rêve américain dans les années 80 Réalisateur américain James Gray : « Tu crois vraiment que le monde a tellement changé ? »

En résumé Le réalisateur américain James Gray reçoit le Pardo alla Carriera, récompensant l’ensemble de sa carrière, au Festival du film de Locarno.

Parmi ses œuvres les plus marquantes figurent notamment le drame criminel « The Immigrant », avec Marion Cotillard, et le film de science-fiction « Ad Astra », avec Brad Pitt.

Dans son nouveau thriller criminel « Paper Tiger », Adam Driver et Miles Teller incarnent deux frères qui se retrouvent confrontés à la mafia russe dans le New York des années 80.

Avant la première suisse du film, blue News a rencontré James Gray pour évoquer sa perception de l’Amérique actuelle et son séjour à Locarno. Résumé créé avec

James Gray semble étonnamment détendu, peu avant de monter sur la grande scène de la Piazza Grande à Locarno pour recevoir le prix récompensant l’ensemble de sa carrière. Seul le décalage horaire lui plaît un peu moins, plaisante-t-il dans son entretien avec blue News. Pour le reste, il trouve merveilleux d’être ici. Après tout, il en rêvait lorsqu’il était jeune ! Lui qui a grandi dans le Queens, à New York, en tant que petit-fils d’immigrés juifs russes.

Il évoque une grande partie de sa jeunesse dans son précédent film, « Armageddon Time ». Ce drame initiatique, qui se déroule dans le New York des années 80, aborde notamment le rêve américain – ou plutôt l’illusion qu’il représente. Son nouveau thriller criminel, « Paper Tiger », se déroule lui aussi à cette époque et porte un regard critique sur son pays natal.

Confrontés à la mafia russe

Le film raconte l’histoire de deux frères – interprétés avec force par Miles Teller et Adam Driver – qui voient une opportunité lucrative dans le quartier portuaire. Mais au lieu de faire fortune, ils se retrouvent confrontés à la mafia russe, qui se montre particulièrement agressive, allant jusqu’à les menacer à leur domicile. Scarlett Johansson incarne l’épouse de l’un des deux frères, une femme au caractère bien trempé qui apprend par ailleurs qu’elle est malade alors que la situation devient de plus en plus menaçante.

« Paper Tiger » a été présenté en première mondiale à Cannes et sera désormais projeté en première suisse à Locarno. Lors de son entretien avec blue News sur le tapis rouge, James Gray évoque également sa perception de l’Amérique actuelle. Il révèle par ailleurs quel film italien l’a particulièrement inspiré pour « Paper Tiger ».