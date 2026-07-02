Devoir emmener ses enfants aux urgences est toujours un événement bouleversant. Et c'est ce par quoi est passée Sylvie Tellier, ce lundi 29 juin, dont la soirée et celle de l'un de ses enfants a bien failli virer au cauchemar.

Sylvie Tellier a indiqué ainsi que la cause de l'arrivée précipitée aux urgences était liée à un problème entre un de ses trois enfants et un animal domestique du foyer.

« Il y a des jours comme ça », écrit l'ancienne Miss France sur son compte Instagram en regard d'une photo d'un panneau Urgences pédiatriques.

Sans révéler en détail ce qui a motivé ce passage à l'hôpital pour enfants, l'ancienne présidente du comité Miss France a écrit le lendemain après-midi un message qui indique le contexte d'un accident qui aurait pu se révéler grave.

« Nos enfants sont petits, fragiles, imprévisibles... et les animaux restent des animaux même lorsqu'ils sont adorables, équilibrés et font partie de la famille », écrit Sylvie Tellier, indiquant ainsi que la cause de l'arrivée précipitée aux urgences de l'hôpital Ambroise-Paré, à Boulogne-Billancourt, en région parisienne, était liée à un problème entre un de ses trois enfants et un animal domestique du foyer.

Morsure, griffure? L'essentiel pour la mère de famille n'est pas de raconter ses malheurs, mais de mettre sa malheureuse expérience au service de la prévention. « Ce n'est pas un message pour faire peur. Juste un rappel à rester vigilant, toujours », précise-t-elle. Et d'ajouter: « Mais si ce qui nous est arrivé peut rappeler à chacun de ne jamais relâcher sa vigilance, alors ce message aura servi à quelque chose ».

Aussi, Sylvie Tellier rappelle-t-elle que « le risque zéro n'existe pas » avec un animal de compagnie. « Une réaction peut être liée à la peur, au stress... ou n'avoir aucune explication évidente », ajoute-t-elle.

Sylvie Tellier prend soin de ne pas évoquer l'animal mis en cause dans la blessure.

On comprend à demi-mots que l'enfant s'en tire plutôt bien quand sa maman écrit: « Parce qu'une seconde d'inattention peut laisser une cicatrice pour longtemps. Aujourd'hui chez nous ce sera sûrement une petite cicatrice à la bouche ».

Le message de Sylvie Tellier est très utile: Près de 40.600 accidents impliquant des animaux (chiens, chats, chevaux, etc.) se produisent chaque année, de nature et gravité diverses. Les chats arrivent en tête des responsables de griffures et morsures.

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