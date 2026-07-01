La Cinémathèque suisse a lancé deux projets de coopération à long terme dans le domaine du cinéma au Nigeria, en marge de la visite d'Elisabeth Baume-Schneider: la restauration d'un long-métrage et la numérisation de 1800 enregistrements cinématographiques et vidéo.

La Cinémathèque suisse a lancé deux projets de coopération à long terme dans le domaine du cinéma au Nigeria, en marge de la visite d'Elisabeth Baume-Schneider.

L'avion qui ramène la conseillère fédérale d'Abuja à Berne mercredi transporte également plusieurs cartons qui semblent à première vue sans prétention, mais qui renferment un trésor du cinéma nigérian: le film «Kulba Na Barna (Blaming the Innocent)» de Brendan Shehu (1992).

Il s'agit de la pellicule originale d'un film considéré comme un jalon historique entre les films analogiques et l'émergence de Nollywood, le cinéma nigérian numérique. Il n'existe qu'une seule copie de ce film, conservée à Berlin, et elle est en mauvais état.

L'original doit être restauré et numérisé à la Cinémathèque suisse. Le projet réunit l'institution basée à Lausanne, la Nigerian Film Corporation (NFC) et l'institut pour le cinéma et l'art vidéo Arsenal à Berlin.

Premier laboratoire d'Afrique de l'Ouest

Derrière ce réseau, on trouve Vinzenz Hediger, directeur de la Cinémathèque suisse depuis janvier. Auparavant, il a été durant 15 ans professeur en études cinématographiques à l'université Goethe de Francfort. Il y a mis en place un master en culture du cinéma, en coopération avec l'Institut allemand du cinéma et le Musée du cinéma. Depuis 2019, ce programme est aussi proposé sous une forme similaire par la NFC et l'université de Jos, au centre du Nigeria.

Brendan Shehu a de son côté joué un rôle central dans l'économie cinématographique nigériane. En 1985, il est devenu directeur général de la jeune NFC, agence publique chargée de promouvoir la production cinématographique. Il a transféré le siège de l'agence de Lagos à Jos et y a mis en place le premier – et à ce jour le seul – laboratoire cinématographique de ce type en Afrique de l'Ouest.

Grâce à ce laboratoire, qui a fonctionné de 1987 à 2007, la NFC a pu produire des films entièrement au Nigeria, sans avoir à les envoyer en Europe pour le développement et la post-production.

Résoudre les problèmes post-coloniaux

«Kulba Na Barna» a été son premier long-métrage. Un film pertinent à plusieurs égards, explique Vinzenz Hediger à Keystone-ATS. «Ce film incarne de manière exemplaire la volonté d'un Etat-nation postcolonial africain de se doter d'un cinéma propre». Il marque aussi la fin de la production de longs métrages analogiques sur pellicule au Nigeria.

Le film traduit en outre «de manière exemplaire un programme de politique de développement de l'époque en une forme artistique: le plaidoyer en faveur d'une éducation secondaire pour les femmes», relève M. Hediger.

Il repose sur la conviction que de nombreux problèmes des sociétés postcoloniales, tels que la forte mortalité infantile et la croissance démographique rapide, peuvent être résolus si les femmes reçoivent une éducation scolaire et sont intégrées dans la vie active.

Valeurs de l'islam

«Le film associe d'ailleurs de manière tout à fait artistique l'horizon de valeurs de l'islam, dominant dans le nord du Nigeria, à ce programme progressiste», explique le directeur de la Cinémathèque suisse. Car à la fin, le méchant du film reçoit la punition qu'il mérite de la part d'un tribunal appliquant la charia.

Pour M. Hediger, «la manière dont les valeurs islamiques sont abordées dans le film est d'autant plus remarquable que Brendan Shehu est lui-même un catholique profondément croyant, bien qu'il soit marié à une musulmane».

Des spécialistes nigérians participeront à la restauration du film. Ils auront ainsi l'occasion de se former aux processus techniques de la restauration numérique. M. Hediger souligne que «la Cinémathèque dispose d'un laboratoire de pointe à l'échelle mondiale dans ce domaine». L'original restauré sera restitué au Nigeria et la copie numérique intégrée à la collection de la Cinémathèque. Elle sera alors disponible pour des projections en Suisse.

«Valeur inestimable»

Le second projet lancé par M. Hediger au Nigeria porte aussi sur le patrimoine de ce pays. Le directeur de la Cinémathèque a signé un protocole d'accord avec le Centre of Black Arts and Civilisation (CBAAC) de Lagos. Il s'agit là aussi d'un projet de numérisation, mais de bien plus grande envergure.

Le CBAAC possède dans ses collections des œuvres d'art, des textes, des enregistrements sonores et des photographies, ainsi que 1800 enregistrements cinématographiques et vidéo documentant le festival panafricain des arts Festac 77. Ce festival s'est déroulé en février 1977 au Nigeria et est considéré comme un jalon important pour l'identité africaine dans la période post-décolonisation. Avec cet événement, le Nigeria a affirmé son rôle de chef de file dans la lutte de l'Afrique contre l'apartheid. Pour M. Hediger, les archives cinématographiques du CBAAC sont «d'une valeur inestimable».

Le CBAAC et la Cinémathèque suisse veulent restaurer et numériser ces bandes vidéo. Dans un premier temps, les procédures nécessaires seront mises au point à Lausanne – dans un «processus d'apprentissage commun», selon M. Hediger.

La Cinémathèque dispose certes des moyens techniques et de l'expertise nécessaires à la numérisation, mais elle n'a jusqu'ici «jamais réalisé de projet de numérisation et de restauration de cette envergure pour des bandes vidéo», ajoute son patron.

Dans un deuxième temps, ce sont les collaborateurs du CBAAC à Lagos qui se chargeront de la numérisation. Enfin, une solution d'archivage numérique à long terme devra être mise en place. Il s'agit donc pour les deux institutions d'apprendre comment préserver les fonds vidéo fragiles, qui font partie du patrimoine culturel mondial, et les conserver à long terme.