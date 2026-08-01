Tom Holland n'a pas l'intention d'abandonner le rôle de Spider-Man dans un avenir proche. L'acteur, qui fait actuellement la promotion du quatrième volet de Spider-Man, ne semble résolument pas prêt à ranger le costume de son personnage, Peter Parker/Spider-Man.

Lors de la première de Spider-Man: Brand New Day à Los Angeles le 27 juillet (26), le comédien a déclaré au Hollywood Reporter que tant que les fans et les dirigeants de Marvel et Sony seraient satisfaits, il n'avait pas l'intention de passer le relais. «Je continuerai tant qu'ils voudront de moi. Donc, si ce film marche bien, on verra bien!», a-t-il déclaré.

La star de L'Odyssée a souligné que l'équipe de Spider-Man était devenue une famille depuis le tournage de son premier film dédié au super-héros, Spider-Man: Homecoming, sorti en 2017.

«Il y a une véritable famille ici, chez Marvel et Sony. Ça fait dix ans qu'on tourne ces films, on est tous de très bons amis, on adore toujours autant travailler ensemble, et il y a une complicité, une collaboration, un amour partagé pour ce personnage qu'est Peter Parker », s'est-il réjoui.

«Quand on se retrouve tous, on a toujours l'impression qu'il se passe quelque chose de magique, et pouvoir revivre cela encore et encore est une chose que je n'arriverai jamais vraiment à réaliser. J'ai toujours l'impression que c'est ma toute première avant-première pour ce personnage. Ça a été le plus beau cadeau de ma vie.»

Spider-Man: Brand New Day, dont l'action se déroule quatre ans après les événements de Spider-Man: No Way Home (2021), met également en scène Zendaya et Jacob Batalon, ainsi que les stars de Marvel Mark Ruffalo et Jon Bernthal, et de nouveaux venus de la franchise, Sadie Sink et Tramell Tillman.

Contenu Externe Ce contenu provient de fournisseurs externes tels que YouTube, TikTok ou Facebook. Veuillez activer « Publicité Swisscom sur les plateformes tierces » pour le visualiser. Paramètres des Cookies

Toutefois, en 2021, l'acteur de 30 ans avait déclaré à GQ: «Si je joue Spider-Man après mes 30 ans, c'est que j'ai raté quelque chose.» Mais lors d'une récente interview accordée au magazine, il a laissé entendre qu'il faudrait peut-être repousser la limite d'âge à 37 ans.

«Je pense que le fond du problème, c'est que j'adorerais passer le relais, et je n'y suis pas encore parvenu. C'est sans aucun doute un sujet dont on parle beaucoup au studio», a-t-il confié. «J'aurais aussi pu essayer de faire pression sur Sony et de leur faire croire que je n'allais pas tourner Spider-Man 4 maintenant qu'un nouveau contrat se profilait à l'horizon... Ça aurait pu faire partie d'une stratégie visant à semer la peur.»