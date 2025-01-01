Clara Francey

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English
Profilbild Clara Francey

Clara Francey

Journaliste

Thèmes principaux: Sport

mail

Clara Francey est chez blue News depuis février 2021. Après avoir couvert le basket fribourgeois pendant des années pour «La Liberté», Clara s’est mise au foot, entre autres, chez blue. Enthousiasmée par son année de stage entre son Bachelor en Sociologie et son Master en Business Communication à l’Université de Fribourg, Clara a poursuivi sa collaboration avec blue en tant que pigiste le temps de terminer ses études. Une fois son diplôme en poche, elle a été engagée à temps plein. Surnommée «la snipeuse de la rédac’» pour sa répartie affûtée, la Broyarde ne rate jamais une occasion de décocher… une remarque bien sentie à ses collègues, toujours avec humour. Avec Clara, comme avec Darwin Núñez, on ne sait jamais exactement ce qui va arriver… mais on sait que ce sera mémorable. Et comme Luis Suárez, elle croque la vie à pleines dents.

Articles de Clara Francey

50e d’Athletissima. Un jubilé et ses émotions douchés par un trouble-fête
50e d’Athletissima

Un jubilé et ses émotions douchés par un trouble-fête

Une 50e édition en 50 points : Athletissima a passé le test de nos deux journalistes présents sur place mercredi soir. Si les stars de l’athlétisme suisse sont parvenues à faire vibrer leur public, les résultats globaux et les attentes autour de ce jubilé ont été douchés par des conditions dantesques. Retour sur une soirée qui restera humidement mémorable.
Athletissima sous le déluge. «Ça ressemblait davantage à de la natation, mais c'était incroyable !»
Athletissima sous le déluge

«Ça ressemblait davantage à de la natation, mais c'était incroyable !»

Athletissima a fêté mercredi soir sa 50ᵉ édition sous une pluie battante à la Pontaise. D’Audrey Werro à Yaroslava Mahuchikh, en passant par Jason Joseph et Angelica Moser, certains protagonistes de la soirée nous expliquent ce qui fait la renommée du meeting lausannois, devenu incontournable dans le monde de l'athlétisme. Ils rendent également hommage à Jacky Delapierre, qui vivait sa derrière année à la tête de l’événement vaudois.
Morgane Herculano. «Je ne devrais pas être plus suivie qu’un Loïc Meillard, c’est ridicule»
Morgane Herculano

«Je ne devrais pas être plus suivie qu’un Loïc Meillard, c’est ridicule»

Morgane Herculano. Ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, la Genevoise de 25 ans fait partie de l’élite mondiale de l’un des sports les plus spectaculaires au monde : le high diving, ou plongeon de haut vol. Alors qu’elle représentera cette semaine la Suisse aux Mondiaux de natation, plongez dans l’univers fascinant de cette athlète aux multiples facettes.
«J'en suis à 29 d'affilée». Mondial, Euro, C1 : raides dingues de foot, ils ne ratent jamais une finale
«J'en suis à 29 d'affilée»

Mondial, Euro, C1 : raides dingues de foot, ils ne ratent jamais une finale

Ils auraient pu acheter un immeuble, voire deux, mais à la place, ils ont à eux deux assisté à toutes les finales de Coupe du monde, d'Euro et de Ligue des champions des trente dernières années. Rencontre avec deux fous de foot.
Europa League. Les Spurs jouent avec le Diable et le privent de Ligue des champions... et de barbeuc
Europa League

Les Spurs jouent avec le Diable et le privent de Ligue des champions... et de barbeuc

Ce mercredi 21 mai, la «Cathédrale du football», le stade San Mamés de Bilbao, accueillait la finale de l'Europa League. Voici trois points à retenir de ce choc anglais qui a vu Tottenham sauver sa saison au détriment de Manchester United en décrochant son premier titre majeur depuis 17 ans, ainsi que, un bonheur n'arrivant jamais seul, un billet pour la prochaine Ligue des champions.
Joel Pereira. «Finir avec un trophée de plus qu'Arsenal et City serait magnifique»
Joel Pereira

«Finir avec un trophée de plus qu'Arsenal et City serait magnifique»

En marge de la finale de l'Europa League, qui opposera ce mercredi soir Manchester United à Tottenham, blue Sport s'est entretenu avec le portier neuchâtelois Joel Pereira, qui a défendu à trois reprises la cage des Red Devils lorsqu'ils étaient dirigés par José Mourinho.
Finale de l'Europa League. ManU - Tottenham : dans le temple de Pichichi, seul l'un survivra à la débâcle
Finale de l'Europa League

ManU - Tottenham : dans le temple de Pichichi, seul l'un survivra à la débâcle

Ce mercredi 21 mai, Manchester United et Tottenham s'affrontent en finale de l'Europa League. Un duel 100% anglais dont l'enjeu est simple : sauver une saison catastrophique. Et pour théâtre de ce choc entre deux géants de Premier League à la dérive : le mythique San Mamés, à Bilbao. Un stade à l'atmosphère unique, presque mystique, dont on vous raconte l'histoire.
Razzia suisse à Crans-Montana. «C'est dur de trouver les mots pour qualifier le week-end qu'on vient de vivre»
Razzia suisse à Crans-Montana

«C'est dur de trouver les mots pour qualifier le week-end qu'on vient de vivre»

Après le triplé, le doublé : les skieurs suisses ont poursuivi leur razzia à Crans-Montana ce dimanche. Marco Odermatt a survolé le super-G pour s'offrir une huitième victoire cette saison, tandis qu'Alexis Monney a confirmé son excellent état de forme en prenant la deuxième place.
Arnaud Boisset. «Dans mon entourage, on était soulagé que mes cheveux soient épargnés»
Arnaud Boisset

«Dans mon entourage, on était soulagé que mes cheveux soient épargnés»

Trois semaines après avoir annoncé prendre une pause, ébranlé par sa deuxième chute de l'hiver, à Kitzbühel, comment se porte Arnaud Boisset ? A quelques jours du retour de la Coupe du monde masculine à Crans-Montana, nous avons pris des nouvelles du skieur valaisan.
Infos
Suisse
Sport
Retour à la rédaction