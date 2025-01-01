Clara Francey

Europa League

Les Spurs jouent avec le Diable et le privent de Ligue des champions... et de barbeuc

Ce mercredi 21 mai, la «Cathédrale du football», le stade San Mamés de Bilbao, accueillait la finale de l'Europa League. Voici trois points à retenir de ce choc anglais qui a vu Tottenham sauver sa saison au détriment de Manchester United en décrochant son premier titre majeur depuis 17 ans, ainsi que, un bonheur n'arrivant jamais seul, un billet pour la prochaine Ligue des champions.