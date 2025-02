Grégoire Galley Journaliste Thèmes principaux: Politique, Sport et Environnement

Grégoire Galley est chez blue News depuis octobre 2016. A d’abord travaillé comme pigiste chez Teleclub (ex-blue News) puis a commencé en tant que rédacteur en janvier 2021. Auparavant a effectué des études en géographie et en sciences politiques à l’Université de Fribourg. A une passion non dissimulée pour les titres «accrocheurs» et plus sérieusement aime aussi le football, la course à pied et les sorties en montagne.