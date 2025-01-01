  1. Clients Privés
Jass Fédéral

    L'arrêt de la plateforme Jass Fédéral aura lieu fin août.
    L'arrêt de la plateforme Jass Fédéral aura lieu fin août.
    blue News

    Informations concernant la désactivation de Jass Fédéral

    La plate-forme de jass «Jass Fédéral», qui est également reliée à blue News, sera désactivée fin août 2025. La plate-forme a été lancée à l'origine par Swisscom pendant la période Corona comme service pour les clubs et les communautés de jass.

    La raison de l'arrêt est de nature économique : Entre-temps, l'utilisation a fortement diminué et l'exploitation entraîne chaque année des coûts d'hébergement externes élevés.

    blue News remercie les utilisateurs de leur fidélité et espère que tous les amateurs de jass en ligne trouveront une bonne alternative.


    Découvrez nos jeux alternatifs


    Autres plateformes de jass

    Voici une sélection d'autres plateformes de jass en ligne :

    Jass de Swisslos
    jasse.ch
    Le jass des différences
    Stöck Wyys Stich
    jass.e-act.ch
    Jass.ch
    swissjass.ch
    paedubucher.ch/jassete