Marjorie Kublun Rédactrice Lifestyle

Marjorie Kublun travaille chez blue News depuis avril 2012. En tant que rédactrice lifestyle, elle crée des contenus pour les formats allemand et français. Elle s'intéresse particulièrement à la mode, aux personnalités et aux tendances, qu'il s'agisse de conseils stylistiques, d'interviews de personnalités inspirantes ou de la présentation de formats créatifs tels que « Dress up & Dye ». Elle a notamment acquis de l'expérience professionnelle en tant que rédactrice d'une émission de mode chez JOIZ. Elle s'intéresse également aux thèmes liés au corps et à la santé.