Nicolas Barman

«150% et ensuite 250% !»

Trump hausse le ton sur les médicaments, la Suisse espère limiter les dégâts

Pression sur l'Inde et le secteur pharmaceutique, négociations de la dernière chance avec la Suisse, les droits de douane supplémentaires voulus par Donald Trump et prévus pour jeudi pourraient encore évoluer d'ici là, alors que le président américain souffle le chaud et le froid avec ses interlocuteurs.