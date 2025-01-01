  1. Clients Privés
Profilbild Nicolas Barman

Nicolas Barman

Rédacteur en chef

Thèmes principaux: Société, Politique, Sport, Culture, Voyage, Tech, Sciences

mail

Nicolas Barman est chez blue News depuis avril 2015. Il a également travaillé chez Teleclub et blue Sport, avec le journalisme en ligne comme fil rouge. Il a exploré les univers des assurances, du tourisme et de la comptabilité, mais c’est son engagement en tant qu’observateur international des droits de l’homme qui l’a marqué – carnet en main et regard ouvert sur le monde. Globe-trotter dans l’âme, amoureux des cimes valaisannes et de l’Amérique latine, il conjugue ancrage local et curiosité globale. Homme désintéressé et père de famille comblé, Nicolas entraîne aujourd’hui, entre deux articles, les futurs Messi – avec joie et passion.

Articles de Nicolas Barman

Thermiques records. Alpes: quand la canicule propulse les fous d’altitude vers les sommets !
Thermiques records

Alpes: quand la canicule propulse les fous d’altitude vers les sommets !

La canicule ne fait pas que des mécontents : la masse d’air chaude et sèche qui enveloppe actuellement les Alpes crée des conditions optimales pour les ascendances thermiques. Planeurs et parapentes profitent de ces vents ascendants pour atteindre des altitudes rarement observées, portés uniquement par l’énergie solaire.
Une prouesse technique. Deux pylônes, six voies, un défi : Rome va relier la Sicile à l’Italie
Une prouesse technique

Deux pylônes, six voies, un défi : Rome va relier la Sicile à l’Italie

Un comité ministériel a donné mercredi son feu vert définitif à un projet de 13,5 milliards d'euros visant à construire le plus long pont suspendu au monde. L'ouvrage, controversé, doit relier l'île de Sicile au continent.
«150% et ensuite 250% !». Trump hausse le ton sur les médicaments, la Suisse espère limiter les dégâts
«150% et ensuite 250% !»

Trump hausse le ton sur les médicaments, la Suisse espère limiter les dégâts

Pression sur l'Inde et le secteur pharmaceutique, négociations de la dernière chance avec la Suisse, les droits de douane supplémentaires voulus par Donald Trump et prévus pour jeudi pourraient encore évoluer d'ici là, alors que le président américain souffle le chaud et le froid avec ses interlocuteurs.
Révolution cabine. Lit double à bord ! SWISS repense l’expérience à 10'000 mètres
Révolution cabine

Lit double à bord ! SWISS repense l’expérience à 10'000 mètres

SWISS a revu entièrement ses cabines long-courriers avec l’arrivée de l’Airbus A350-900. En classe Economy, les passagers bénéficieront de plus d’espace et de confort, tandis qu’en First, une suite modulable permettra désormais de voyager à deux... dans un lit double.
Observation terrestre. Ce radar spatial ultra-précis traquera glaciers et glissements de terrain
Observation terrestre

Ce radar spatial ultra-précis traquera glaciers et glissements de terrain

Un puissant satellite, développé par l'Inde et les Etats-Unis, a été lancé mercredi pour répertorier les changements terrestres et glaciers infimes afin d'anticiper les risques naturels et ceux causés par l'homme.
Bagages à main. La fin du guet-apens à la porte d’embarquement est-elle proche?
Bagages à main

La fin du guet-apens à la porte d’embarquement est-elle proche?

Face à la grogne des passagers, l’Union européenne veut interdire les frais sur les bagages cabine. Une réforme qui pourrait bouleverser le modèle économique des compagnies à bas coût comme easyJet ou Ryanair, très présentes en Suisse.
Moins d’infos, plus de clarté. Google Maps change de look: voici les 3 changements majeurs
Moins d’infos, plus de clarté

Google Maps change de look: voici les 3 changements majeurs

Google Maps fait peau neuve sur Android en proposant un affichage repensé des itinéraires. Avec cette mise à jour, l'heure d'arrivée et la durée des trajets sont désormais nettement mises en avant, facilitant considérablement la lisibilité des déplacements quotidiens.
850'000 ans de silence. Survivre en mangeant les siens: un os d’enfant révèle l’impensable en Espagne
850'000 ans de silence

Survivre en mangeant les siens: un os d’enfant révèle l’impensable en Espagne

Une vertèbre d’enfant découverte en Espagne porte des marques de découpe volontaire, révélant un acte de cannibalisme pratiqué par Homo antecessor. Ce comportement, loin d’être isolé, semble avoir été une stratégie alimentaire récurrente chez nos lointains ancêtres.
Miraculé en haute mer. Disparu et à la dérive dans le Pacifique, il survit grâce à un bidon d’essence
Miraculé en haute mer

Disparu et à la dérive dans le Pacifique, il survit grâce à un bidon d’essence
