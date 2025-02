Valérie Passello

Coup de coeur blue News

Cinéma: «Mémoires d'un escargot», un chef-d'oeuvre de mélancolie

Sorti au cinéma le 15 janvier, ce film d'animation signé Adam Elliot est un véritable bijou. Mais attention: il n'est pas destiné aux petits. On y aborde la mort, la dépression, la sexualité, les dérives religieuses ou encore la résilience. À la fois immensément triste mais également drôle, poétique et sensible, cette fable moderne, tournée en stop-motion, est une réussite comme on n'en voit pas souvent au cinéma.