Le jardin botanique de l'université de Bâle a annoncé sur son site Internet que la rare titanophore fleurirait cette nuit. La titanophore ne fleurit que pendant deux jours.

Mardi soir, la rare titanophore était en fleur dans la serre tropicale du jardin botanique de Bâle.

La serre tropicale ouvre ses portes au public ce soir jusqu'à 2 heures du matin. De plus, l'entrée au jardin botanique est gratuite.

Cette plante menacée est originaire des forêts tropicales humides de Sumatra, en Indonésie. Elle forme la plus grande fleur du monde, qui peut atteindre plus de trois mètres de haut.

Au cours de la première soirée, la titan arum dégage une odeur intense de viande en décomposition. Cette puanteur attire spécifiquement des pollinisateurs tels que les mouches, les coléoptères et les abeilles nécrophages.

Le spécimen du Jardin botanique de l’Université de Bâle a fleuri pour la dernière fois en juillet 2023. Pour ne rien manquer, il est possible de suivre en direct l’évolution de la fleur grâce à une webcam disponible sur le site web du Jardin botanique.