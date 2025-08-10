  1. Clients Privés
Saignelégier Des centaines de chevaux défilent au Marché-Concours

ATS

10.8.2025 - 10:35

La très attendue parade des chevaux a lancé la journée de dimanche au Marché-Concours de Saignelégier. Quelque 400 chevaux ont défilé dimanche matin sous l'oeil attentif des nombreux spectateurs.

La grande parade de 400 chevaux constitue chaque année l'un des moments forts du Marché-Concours.
La grande parade de 400 chevaux constitue chaque année l'un des moments forts du Marché-Concours.
ATS

Keystone-SDA

10.08.2025, 10:35

10.08.2025, 10:47

Depuis vendredi soir, des milliers d'amateurs de chevaux et d'éleveurs ont pris possession du chef-lieu des Franches-Montagnes.

Sous un soleil radieux et dans des conditions météo déjà très chaudes, la foule a encore afflué dimanche matin pour la journée la plus attendue du week-end. Un grand cortège folklorique aura lieu dans l'après-midi.

Comme les chevaux, le canton de Genève, invité d'honneur pour la troisième fois, charme les visiteurs. Il propose de nombreuses spécialités du terroir: cidre, sirops artisanaux, jus de pomme, charcuterie ou encore vins locaux. Le canton-ville, très bien représenté, souhaite mettre l'accent sur son côté rural et son attachement aux traditions.

