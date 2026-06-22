Les températures élevées à bord de l'appareil ont nécessité l'intervention des secours sur le tarmac de l'aéroport de Francfort. La compagnie aérienne SunExpress présente ses excuses. Que s'est-il passé ?

Pas le temps ? blue News résume pour toi En raison d'une panne de climatisation, des passagers se sont retrouvés bloqués dans l'avion à l'aéroport de Francfort sous une chaleur accablante – les secours sont intervenus.

Selon la police, plusieurs passagers se sont plaints de malaises et ont dû recevoir des soins médicaux.

La compagnie aérienne SunExpress a présenté ses excuses pour cet incident. Selon une porte-parole, la cause était un défaut technique du groupe auxiliaire qui assure, entre autres, la climatisation au sol.

La climatisation ne fonctionnant pas correctement, un avion de la compagnie SunExpress s'est fortement réchauffé au sol à l'aéroport de Francfort : les températures élevées à l'intérieur de l'appareil, dues à la chaleur, ont nécessité l'intervention des secours dimanche après-midi. Plusieurs passagers à bord de l'appareil, déjà occupé, se sont plaints de malaises, comme l'a indiqué la préfecture de police de Francfort-sur-le-Main.

La compagnie aérienne a déclaré : « Nous sommes sincèrement désolés de ce qu’ont vécu les passagers à bord de notre vol XQ147 reliant Francfort à Antalya le 21 juin. Nous présentons nos excuses les plus sincères à tous les passagers concernés. » La chaîne « RTL » avait auparavant fait état de cet incident.

La panne d’un groupe auxiliaire en est la cause

Malheureusement, certains des 189 passagers au total ont eu besoin d’une prise en charge médicale. Après un examen médical, ils ont toutefois pu embarquer le jour même pour la Turquie. Six membres d’équipage se trouvaient également à bord.

Selon la porte-parole, la cause était une défaillance technique du groupe auxiliaire, qui assure notamment la climatisation au sol. Tous les passagers et l’équipage ont quitté l’appareil. Le vol a finalement pu décoller le jour même, avec du retard, a-t-on précisé.

La compagnie aérienne entend mener une enquête approfondie

Le décollage de l'avion de ligne a d'abord été retardé, a indiqué la préfecture de police. Les secours ont été alertés vers 15 h 15, soit plus d'une heure après l'heure de décollage initialement prévue. Selon les informations disponibles, les passagers concernés ont été pris en charge sur place par les secours.

« Nous examinons actuellement le déroulement complet de l'incident de manière approfondie et en tirons les conséquences nécessaires. Notre équipe du service client contacte actuellement tous les passagers concernés pour prendre de leurs nouvelles et savoir s'ils ont besoin d'une aide supplémentaire », a-t-on indiqué.