  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Prévoyance 2e pilier: les retraits en capital ont la cote

ATS

27.11.2025 - 09:47

Un peu mois de la moitié des nouveaux retraités ont préféré recevoir un capital du 2e pilier qu'une rente (image symbolique).
Un peu mois de la moitié des nouveaux retraités ont préféré recevoir un capital du 2e pilier qu'une rente (image symbolique).
ATS

En 2024, les nouveaux retraités ont davantage choisi les retraits en capital qu'une rente du 2e pilier, confirmant une tendance observée l'année précédente, indique l'OFS jeudi. Les écarts de prestations entre hommes et femmes restent importants.

Keystone-SDA

27.11.2025, 09:47

L'an passé, 45% des nouveaux bénéficiaires du 2e pilier ont perçu uniquement un capital, 36% uniquement une rente et 19% une combinaison des deux, détaille l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué.

La rente mensuelle médiane – une moitié recevait moins, l'autre plus – s'élevait à 1227 francs pour les femmes et à 2042 francs pour les hommes. Le capital médian s'élevait lui à 82'942 francs pour les femmes et 201'825 francs pour les hommes.

Ces écarts importants entre les sexes s'expliquent notamment par des différences de parcours professionnel. Les femmes ont plus souvent des interruptions de travail. Elles travaillent aussi davantage à temps partiel, principalement pour des raisons familiales. De plus, l'écart salarial se répercute sur les prestations de la prévoyance vieillesse, explique l'OFS.

Ecarts entre salariés et indépendants

Les salariés cotisent davantage au 2e pilier que les indépendants. Sur la période 2020-2021, 92% des salariés entre 25 et 63 ans (femmes) ou 64 ans (hommes) ont cotisé au 2e pilier contre 22% des indépendants pour qui cela est facultatif.

Cet écart est moins important pour le pilier 3a. Près de six salariés sur dix et un indépendant sur deux y contribuent. La proportion des personnes qui cotisent augmente avec le revenu du ménage, un phénomène également observé pour le 2e pilier.

La majorité des salariés (57%) ont cotisé aussi bien au 2e pilier qu'au 3e. Un peu plus d'un tiers (35%) n'a cotisé qu'au 2 pilier tandis qu'une minorité n'a cotisé qu'au 3e pilier ou à aucun des deux. Chez les indépendants, il est bien plus courant de ne cotiser qu'au 3e pilier (36%) ou à aucun des deux (42%).

Les plus lus

Sur la sellette? - Les 3 pierres d'achoppement pour Kash Patel
Lara Gut-Behrami annonce la fin de sa saison, mais pas de sa carrière !
Plan de Trump pour l'Ukraine: un gros désordre qui fait polémique