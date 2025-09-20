  1. Clients Privés
Formation professionnelle 92 nouveaux champions suisses dans leur métier

ATS

21.9.2025 - 01:33

De jeunes talents se sont affrontés dans plus de 90 métiers, comme la construction routière, lors des championnats suisses des métiers. (photo d'archives)
De jeunes talents se sont affrontés dans plus de 90 métiers, comme la construction routière, lors des championnats suisses des métiers. (photo d'archives)
ATS

De jeunes talents dans 92 métiers se sont mesurés jusqu'à samedi lors des championnats suisses des métiers. Selon le site Internet de l'organisateur, les champions suisses ont été désignés dans diverses activités.

Keystone-SDA

21.09.2025, 01:33

Entre le 17 et le 20 septembre, plus de 1000 jeunes professionnels ont montré leur savoir-faire, a confirmé SwissSkills. 150 métiers ont donc été présentés.

Le conseiller fédéral Guy Parmelin a félicité les 92 gagnants: «Vous pouvez être fiers de votre performance», a écrit le ministre de l'éducation sur la plateforme X samedi soir.

Nouvelles participations

Le métier de droguiste était présent pour la première fois lors de l'édition de cette année. Sur les douze talents qui y ont participé, Andrea Zihlmann, du canton de Soleure, a remporté la médaille d'or.

Chez les maçons, le championnat des métiers a en revanche une longue tradition. C'est en 1978 que les représentants de la profession se sont affrontés pour la première fois dans le cadre de compétitions internationales, rapporte Swiss Skills. Cette année, Robin Hollenstein, du canton de Saint-Gall, a remporté le concours dans son métier.

En participant aux championnats suisses, les jeunes talents professionnels se sont mis en avant pour des engagements internationaux. La Suisse s'est récemment distinguée lors des championnats européens des métiers. Avec onze médailles, elle a dominé la compétition.

