Les locataires de coopératives paient environ 40% de moins que les locataires de logements sur le marché libre à Genève, a indiqué mercredi l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT). La différence est beaucoup plus marquée pour les logements anciens.

A Genève, les loyers de coopératives sont 40% moins chers que ceux de logements sur le marché libre, a estimé l'OCSTAT mercredi (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

L'écart oscille entre -42% et -36% selon le nombre de pièce, explique l'OCSTAT sur son site internet. Cette différence s'explique par le fait que les coopératives fixent leurs loyers sur la base des coûts. Sans investissement important, comme avec des appartements neufs, ils restent stables.

Hors coopératives, les loyers sont fixés pour «permettre au bailleur de générer un rendement», explique l'OCSTAT. Ces loyers augmentent souvent lors d'un changement de locataire, ce qui creuse l'écart avec celui des coopérateurs au fil du temps.

Ces montants concernent l'ensemble des logements à loyer libre actuellement occupés, prévient l'OCSTAT. Ils ne sont donc pas représentatifs des loyers qu'on retrouve sur le marché. Les loyers attribués ces derniers mois sont plus élevés.