  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Réseau autoroutier A1 et jonction de Chavannes-près-Renens: nouvelles pistes à l'étude

ATS

20.11.2025 - 12:00

Le Canton de Vaud et les communes concernées poursuivent leurs études autour de l'abandon de la jonction autoroutière de Chavannes-près-Renens sur l'A1, visant à la suppression du goulet d'étranglement de Crissier. Ils ont pris connaissance d'une étude préliminaire sur des mesures d’accompagnement ouvrant de nouvelles pistes.

Le Canton de Vaud et les communes concernées poursuivent leurs études autour de l'abandon de la jonction autoroutière de Chavannes-près-Renens sur l'A1. (image prétexte)
Le Canton de Vaud et les communes concernées poursuivent leurs études autour de l'abandon de la jonction autoroutière de Chavannes-près-Renens sur l'A1. (image prétexte)
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.11.2025, 12:00

Cette étude préliminaire avait été mandatée par la commune de Chavannes-près-Renens. Elle présente une «vision nouvelle de l'autoroute dans son contexte urbain, avec des accessibilités multimodales renforcées, notamment sur ladite commune, constituant une alternative potentielle à la jonction», indique jeudi, sans rentrer dans les détails, le gouvernement vaudois.

«Les partenaires ont partagé ces réflexions avec l'Office fédéral des routes (OFROU). Ils rappellent la nécessité d'approfondir l'évaluation de cette alternative avant de se prononcer sur sa faisabilité et ses temporalités de réalisation. Des études complémentaires devront être menées pour en examiner les implications techniques, fonctionnelles et financières, ainsi que ses effets sur l'accessibilité globale du secteur», ajoute-t-il.

Trafic moins important que prévu

«Les partenaires se sont également accordés sur le fait que la réalisation du projet de suppression du goulet de Crissier ainsi que la jonction d'Ecublens constituent des prérequis indispensables à la mise en oeuvre d'une telle vision», écrit encore le Canton.

En clair, l'idée est de s'assurer qu'un renoncement à la réalisation de la jonction peut se faire sans compromettre l'accessibilité multimodale de l'Ouest lausannois.

«Les comptages et analyses de trafic montrent que la croissance du trafic attendue dans le secteur du goulet de Crissier n'a pas eu lieu. Entre 2014 et 2025, le trafic a été inférieur de 25% par rapport aux hypothèses sur lesquelles s'était basé l'OFROU pour le dossier de mise à l'enquête du projet de suppression du goulet de Crissier», expliquaient récemment les services de la ministre en charge de la mobilité, Nuria Gorrite.

Pour rappel, la Municipalité de Chavannes-près-Renens s'était retirée en début d'année du projet. Elle avait décidé de dénoncer unilatéralement la convention – liée au financement – signée en 2021 avec l'OFROU et le Canton de Vaud. Les autorités de la commune considéraient que le projet allait à l'encontre des actions présentes et futures de la commune en faveur d'une mobilité responsable favorisant la marche, le vélo et les transports publics.

Les plus lus

Cette erreur de raisonnement coûte cher aux seniors
Lady Diana entre au Musée Grévin... dans sa «revenge dress»
Une fratrie menant trop grand train arrêtée sur la Côte d'Azur
Epuisés émotionnellement, trop sollicités, les Suisses tirent la langue
L'ONU cible la Suisse sans la nommer sur les réfugiés ukrainiens
Oscar Piastri, un effondrement «étrange» et difficile à expliquer