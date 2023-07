Le groupe d'ingénierie ABB est parvenu à améliorer recettes et rentabilité au deuxième trimestre. Dans un contexte de ralentissement économique, la société zurichoise table pour l'ensemble de 2023 sur des ventes en hausse d'au moins 10%.

Le géant de l'électrotechnique prévoit de se maintenir sur la voie de la croissance au troisième trimestre également. (archive) KEYSTONE/MELANIE DUCHENE

Entre avril et fin juin, le fabricant de moteurs électriques, de robots ou encore de composant électriques a vu ses entrées de commandes reculer de 2% à 8,67 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires a par contre enregistré une hausse de 13% à 8,16 milliards, a-t-il précisé jeudi dans un communiqué.

Hors effets de changes, les nouvelles commandes ont par contre crû de 2% et les ventes de 17%.

«L'activité de la clientèle est restée solide sur l'ensemble du trimestre», s'est réjoui le directeur général Björn Rosengren, soulignant que le groupe avait profité de son carnet de commandes bien garni. ABB a été en mesure de compenser par de fortes hausses des prix l'envolée des salaires et la hausse des matières premières, a complété le dirigeant.

Au niveau de la rentabilité, le géant de l'électrotechnique a amélioré son résultat opérationnel (Ebita) de 25% à 1,43 milliard, tandis que le bénéfice net a été multiplié par plus de deux à 906 millions. La marge opérationnelle a, elle, gagné 2 points de pourcentage à 17,5%.

Ces chiffres clés sont mitigés comparés aux prévisions des analystes interrogés par l'agence AWP. Alors que les entrées de commandes sont conformes aux attentes du marché, les ventes sont quelque peu inférieures à la moyenne des projections. L'Ebita et le profit net les dépassent par contre.

Après une solide performance au 2e trimestre, l'entreprise table au troisième partiel sur une croissance des recettes supérieure à 10% et une marge Ebita dépassant de peu les 16,6% atteints un an plus tôt. La vente de la division Power Conversion devrait quant à elle générer un apport exceptionnel de 50 millions de dollars. Avec cette cession, le groupe dit en avoir terminé avec son redimensionnement, mais rester ouvert à d'autres ajustements.

Pour l'ensemble de l'exercice en cours, les ventes devraient croître «d'au moins 10%» et la marge Ebita dépasser 16%.

al